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09 Oca 2021 - 11:24- Asayiş G: 09 Oca 2021 - 11:32

Hırsızlar Jandarma Kontrolüne Takıldı

Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma görevlilerine takılan 5 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca, Palanga Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 1 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 200 metre seyyar elektirik kablosu ve değişik ev eşyaları ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda söz konusu malzemeleri Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etikleri belirtildi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.

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09 Oca 2021 - 11:24 - Asayiş

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