Hırsızlar Jandarma Kontrolüne Takıldı

Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca, Palanga Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 1 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 200 metre seyyar elektirik kablosu ve değişik ev eşyaları ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda söz konusu malzemeleri Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etikleri belirtildi.

Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.