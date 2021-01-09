Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca, Palanga Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 1 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 200 metre seyyar elektirik kablosu ve değişik ev eşyaları ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda söz konusu malzemeleri Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etikleri belirtildi.
Olayla ilgili adli işlemlere başlandı.
Hırsızlar Jandarma Kontrolüne Takıldı
Malatya’nın Darende ilçesinde jandarma görevlilerine takılan 5 hırsız çaldıkları malzemelerle birlikte yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Darende İlçe Jandarma Komutanlığınca, Palanga Mahallesi'nde icra edilen Yol Kontrol Uygulamasında 01 AGP 127 plakalı araç durduruldu. Araçta bulunan 5 şahsın şüpheli hareketler sergilediği tespit edildi. Bunun üzerine araçta bulunan şahıslar ve araç üzerinde yapılan aramada, 1 gram metanfetamin, 2 gram kubar esrar, 3 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca, 20 adet fişek, 200 metre seyyar elektirik kablosu ve değişik ev eşyaları ele geçirildi. Şahısların yapılan sorgusunda söz konusu malzemeleri Sivas ili Gürün ilçesinde bulunan 6 farklı evden çaldıklarını itiraf etikleri belirtildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.