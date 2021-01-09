Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Oca 2021 - 11:17- Asayiş G: 09 Oca 2021 - 11:23

İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu

Malatya'da bir kişi çalıştığı iş yerinin önünde beklerken nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla yaralandı.
mask

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tedarik Sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından  Malatya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)

# kiltepe mahallesi, malatya yeşilyurt, Tedarik Sokak, malatya eğitim ve araştırma hastanesi, malatya asayiş, silahlı saldırı, eğitim, malatya, İHA, sağlık, polis, yeşilyurt

09 Oca 2021 - 11:17 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Sen Misin Kural İhlali Yapan? mask
Sen Misin Kural İhlali Yapan?
Jandarma Müşteri Kılığına Girdi mask
Jandarma Müşteri Kılığına Girdi
Korona Her Açıdan Can Yakıyor mask
Korona Her Açıdan Can Yakıyor
Şehre İnen Domuz Tedirginlik Yarattı mask
Şehre İnen Domuz Tedirginlik Yarattı
Anlık Hata Faciaya Neden Oldu mask
Anlık Hata Faciaya Neden Oldu
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür mask
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür
Korona Her Açıdan Can Yakıyor mask
Korona Her Açıdan Can Yakıyor
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını
Malatya Türkiye'de İlk Sırada mask
Malatya Türkiye'de İlk Sırada

GALERİ

Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
Bu yıl hedef: 100 bin ton mask
Bu yıl hedef: 100 bin ton
Bu Yöntemi de Kullandılar! mask
Bu Yöntemi de Kullandılar!
Evinde Ölü Bulundu mask
Evinde Ölü Bulundu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL