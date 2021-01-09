Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tedarik Sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. ( İHA)
09 Oca 2021 - 11:17- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 11:23
İşyerinin Önünde Kurşunun Hedefi Oldu
Malatya'da bir kişi çalıştığı iş yerinin önünde beklerken nereden geldiği belirlenemeyen kurşunla yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tedarik Sokak içerisinde bulunan bir oto bakım servisinde çalışan 20 yaşındaki A.E. iş yeri önünde dururken nereden geldiği henüz belirlenemeyen bir kurşunun hedefi oldu. Bacağına isabet alan genç iş yerindeki arkadaşlarının müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yatışı yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.