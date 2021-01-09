09 Oca 2021 - 10:52- Gündem

“2022 Yılı İçerisinde Bitmiş Olacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Akçadağ İlçe teşkilatını ziyaret etti. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci ve AK Parti İl Başkanı İhsan Koca’nın da katıldığı ziyarette gençlerle bir araya gelen başkan Gürkan önemli mesajlar verdi.