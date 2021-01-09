Busabah Malatya Busabah Malatya
09 Oca 2021 - 09:57- Yaşam G: 09 Oca 2021 - 10:05

Fendoğlu Tablet Dağıttı

Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu "İyilik Kanımızda Var" kan bağışı programına katılarak kan bağışında bulunurken, tablet dağıtım programlarına da katıldı.
mask

Covid-19 salgını nedeniyle kan stoklarının kritik seviyenin altına düşmesinden dolayı Kızılay'ın acil kan bağışı çağrısı yapması üzerine Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Önder İmam Hatipler Derneği'nin işbirliğinde düzenlenen 'İyilik Kanımızda Var' projesi kapsamında Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen kan bağışı programına katılan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Fendoğlu, burada kan vererek, kan bağışlamanın önemine temas etti. Fendoğlu,

Milli Eğitim Bakanlığımızın başlatmış olduğu kan bağışı programına destek olmak için bugün Rabia Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesindeyiz. En zor şartlarda bile ülkemizin, milletimizin hizmetinde olan Kızılay’a kan bağışında bulunmak her Türk vatandaşının borcudur. Bizlerde bugün bu borcu ifa ettik. ‘İyilik Kanımda Var’ kan bağışı kampanyasını düzenleyen Milli Eğitim Bakanımıza, İl Milli Eğitim Müdürümüze ve yetkililere teşekkür ediyorum. Pandemi sürecinde kan bağışının daha da önemli olduğunu belirterek, herkesi kan bağışına davet ediyorum.

dedi.

Milletvekili Fendoğlu kan bağışı programının ardından, Yalçın Koreş Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelerek, öğrencilere Milli Eğitim Bakanlığının göndermiş olduğu tabletleri dağıttı. Milletvekili Fendoğlu öğrencilerle bir süre konuşarak, öğrencilere tavsiyelerde bulundu. Fendoğlu daha sonra okul idarecileri ile bir araya gelerek, sorun ve önerileri dinledi.

Fendoğlu’nun katıldığı programlarda, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve MHP İl Yönetimi, İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü idarecileri ile Tecde Mahallesi Muhtarı Ali Yiğit de hazır bulundu. ( İHA)

# milli eğitim bakanlığı, mehmet fendoğlu, Battal Kanbay, mesut samanlı, tecde mahallesi, ali yiğit, milliyetçi hareket partisi, tablet, Yalçın Koreş Ortaokulu, İyilik Kanımızda Var, malatya, pandemi, Başkanı, covid, Önemli, İHA, Bakanlığı, destek, pandemi süreci

09 Oca 2021 - 09:57 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Sorun Çözüldü! mask
Sorun Çözüldü!
Hayır Çarşısı Bugün Açılıyor mask
Hayır Çarşısı Bugün Açılıyor
Yaşlılara Özel Hizmet mask
Yaşlılara Özel Hizmet
1 Milyar İnsan Tatile Çıkamadı mask
1 Milyar İnsan Tatile Çıkamadı
"Malatya'nın geleceğini planlıyoruz" mask
"Malatya'nın geleceğini planlıyoruz"
Dev Balık Görenleri Şaşırtıyor mask
Dev Balık Görenleri Şaşırtıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Gözaltılar Var, Sayı artabilir! mask
Gözaltılar Var, Sayı artabilir!
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür mask
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür
Korona Her Açıdan Can Yakıyor mask
Korona Her Açıdan Can Yakıyor
Malatya Türkiye'de İlk Sırada mask
Malatya Türkiye'de İlk Sırada
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını mask
Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını

GALERİ

Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm mask
Pehlivan: Malatya’daki potansiyeli gördüm
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu mask
Hindi Keseyim Derken Canından Oldu
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz mask
Gürkan: Kasadan Para Çıkmaz
Bu yıl hedef: 100 bin ton mask
Bu yıl hedef: 100 bin ton
Bu Yöntemi de Kullandılar! mask
Bu Yöntemi de Kullandılar!
Evinde Ölü Bulundu mask
Evinde Ölü Bulundu
BEĞEN 6 B
TAKİP ET 2 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL