Başıboş Köpek İsyanı

Yeşiltepe, 19 Mayıs Caddesi civarında bulunan başıboş köpekler, insanların korkulu kâbusu haline geldi. Köpeklerden dolayı artık insanların kapıya çıkamaz olduğunu kaydeden Atatürk Mahallesi Muhtarı Süleyman Şahbaz, bu konuda hem Hayvanları Koruma derneklerine hem de belediyelere yüklendi. Şahbaz, Neden Hayvanları Koruma dernekleri bu köpekleri barınaklara teslim etmiyorlar veya bu hayvanlara bakmıyorlar” diye sorarken, belediyelerin bu problem için topu birbirlerine attıklarını ileri sürdü.

Seyran ve Atatürk mahallelerinin arasında yer alan 19 Mayıs Caddesi’nde başıboş 20 ‘ye yakın köpek bulunduğunu belirten Şahbaz, bazı vatandaşların köpekleri beslediğini ve köpeklerin ise o bölgeyi mesken haline getirdiklerini söyledi.

“HAYVANLARIN ÖLDÜRÜLMESİNE KARŞIYIZ”

Köpeklerin herkese saldırdığını dile getiren Şahbaz, şunları kaydetti:

Burada bazı insanlar köpekleri seviyor ve bu köpekleri besliyorlar. Köpekleri beslemelerine, sevmelerine ben bir şey demiyorum. Sadece köpekler orayı mesken haline getirip, herkese saldırıyorlar. Ben burada Hayvanları Koruma derneklerine sesleniyorum. Bu hayvanların barınakları yok. Ben Hayvanları Koruma derneklerini daha bir gün benim mahalleme gelip de bu hayvanları beslediklerini, suladıklarını görmedim. Televizyonlara ve ya gazetelere çıkıp, ‘biz hayvanları koruyoruz, seviyoruz’ diyorlar. Ama maalesef bu hayvanları korudukları da yok. Başıboş köpekler market çevreleri ve parkları mesken haline getirdiler. Çocuklarımız, eşlerimiz markete gidemiyorlar. Köpekler bana bile saldırdılar. Aracıma kendimi atmaydım belki 15-16 köpek beni parçalayacaktı. Biz hiçbir hayvana eziyet edilmesi taraftarı değiliz, hayvanların öldürülmesine karşıyız. Hayvanlarla alakalı dernek kuranların bunlara bakmamaları, korumaları gerekiyor. ‘Ben dernek kurdum, kimse bir şey yapamaz’ demesinler. Evet, bu hayvanlara kimse bir şey yapamaz fakat siz de bu hayvanlar için bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu hayvanların barınması için bir barınak, beslenmelerini sağlamak zorundasınız. Biz böyle dediğimiz için belki bizim için ‘hayvanları sevmiyorlar’ diyecekler. Ben ‘hayvanlara kim bir taş atıyorsa onun eli kırılsın’ derim. İnsanlar hayvanları korumak zorundalar. Ama bu kadar başıboş köpek olunca bizler mağdur olduk. Neden Hayvanları Koruma dernekleri bu köpekleri barınaklara teslim etmiyorlar veya bakmıyorlar veya kendi imkânlarıyla barınaklar yapmıyorlar? Bu hayvanları koruma dernekleri Malatya’nın neresine bir barınak yapmışlar? Veya benim mahalleme ne zaman geldiler.

“BÖYLE BİR SOSYAL BELEDİYECİLİK OLUR MU?”

“Bu konuda belediyelere hiç mi görev düşmüyor?” sorusuna cevap veren Şahbaz,

Belediyeler bu konuda topu birbirlerine atıyorlar. Büyükşehir ilçe belediyelerine, ilçe belediyeleri Büyükşehir Belediyesine topu atıyor. Böyle bir sosyal belediyecilik olur mu? Böyle bir yaklaşım olur mu? Veterinerlik müdürlükleri var, o halde onları kaldıracaksınız. Bunlara maaş vermeyeceksiniz. Biz bu işi yapmıyoruz diyeceksiniz. Ama Türkiye’deki bütün belediyeler bu işi yapıyor.

diye konuştu.

“GEÇTİĞİMİZ GÜN BİR KADINA SALDIRDILAR”

İnsanların sokağa çıkmaya korktuğunu ifade eden Şahbaz,

Malatya’mızın alanı geniş. İmkânlar da geniş. Barınaklar var. Çöpe gidin onca yemek, ekmek artıkları var. Belediyelerde bunları toparlayan araçlar olduğunu biliyorum. Hayvanları Koruma dernekleri ve belediyeler bir araya toplanıp, istişare ederek bir karara varıp, sokak aralarında bulunan tüm başıboş köpeklerin toplatılıp, barınaklara götürülmesi için bir çalışma başlatmalılar. Biz söylüyoruz, söylediklerimizi biz duyuyoruz. Eğer başıboş köpeklerden dolayı Allah korusun bir insanın başına bir şey gelirse bununla ilgili sorumlu kim varsa ömür boşunca benim dilimden kurtulamaz. Bunun önlemini acilen alsınlar. Hem havalar soğuk, kış günü bu hayvanlar zarar görmez hem de insanlar çok korkuyorlar. İnsanlar artık kapıya çıkmaya korkuyorlar. Geçtiğimiz gün bir kadına saldırdılar. Eğer araçla yoldan geçenler olmasaydı kadını parçalayacaklardı. Biz bu tehlikeyi her zaman yaşıyoruz. 19 Mayıs Caddesi’nin karşılıklı 2 kaldırımda köpekler yatıyor, o kaldırımlardan geçmek bir defa mümkün değil.

şeklinde konuştu