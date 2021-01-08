Likit Oksijen Gazı Alımı Yapılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilanda "Teknik Servis Ünitesi İhtiyacı 1 Kalem Likit Oksijen Gazı alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir" bilgileri yer aldı.

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