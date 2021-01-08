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08 Oca 2021 - 13:36- Gündem G: 08 Oca 2021 - 13:44

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Memur Alımı

Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur istihdam edilecek. Başvurular internet üzerinden yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı  ilan.gov.tr adresinden Milli savunma Bakanlığı'nın memur alım ilanını yayınladı. İlanda "Millî Savunma Bakanlığı, Kuvvet Komutanlıkları ve Milli Savunma Üniversitesinde Memur istihdam edilecek. Adaylar başvurularını internet üzerinden 31 Ocak 2021 tarihine kadar yapabilecek. Dilekçe, mektup, posta vb. yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecek" bilgileri yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

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08 Oca 2021 - 13:36 Malatya- Gündem

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