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08 Oca 2021 - 12:30- Asayiş G: 08 Oca 2021 - 12:45

Yöntemleri Şaşırtıyor, Polis Affetmiyor!

Polis, zehir tacirlerini affetmiyor. Malatya polisi ele geçirdiği 100 kilogram eroinin ardından uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine göz açtırmadı. 2 ayrı yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 2 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirildi. Üst aramasında bel kısmında bulunan korse içerisine zulalanan esrar dikkat çekti.
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Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında uyuşturucu tacirlerine geçir vermedi. İlk olarak Elazığ’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durduran ekipler bir yolcunun sırt çantası ve bagajında yaptığı aramalarda 1,5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, aynı noktada operasyona devam eden ekipler Diyarbakır’dan yine İstanbul’a gitmekte olan bir başka yolcu otobüsünü de durdurdu.

Otobüste bulunan S.T. isimli şüphelinin durumundan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları üst aramasında bel kısmında bulunan korse içerisine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, her iki olayla ilgili inceleme sürüyor. ( İHA)

EMNİYET GÖZ AÇTIRMIYOR

Polis zehir tacirlerini affetmiyor. Malatya polisi ele geçirdiği 100 kilogram eroinin ardından uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine göz açtırmadı. 2 ayrı yolcu otobüsünde gerçekleştirilen aramalarda toplamda 2 kilo 600 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Malatya-Elazığ karayolu üzerinde bulunan uygulama noktasında uyuşturucu tacirlerine geçir vermedi. İlk olarak Elazığ’dan İstanbul’a gitmekte olan bir yolcu otobüsünü durduran ekipler bir yolcunun sırt çantası ve bagajında yaptığı aramalarda 1,5 kilogram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şüpheli M.B. isimli şahıs gözaltına alınırken, aynı noktada operasyona devam eden ekipler Diyarbakır’dan yine İstanbul’a gitmekte olan bir başka yolcu otobüsünü de durdurdu.

Otobüste bulunan S.T. isimli şüphelinin durumundan şüphelenen polis ekipleri yaptıkları üst aramasında bel kısmında bulunan korse içerisine zulalanmış 1 kilo 100 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Şahıs gözaltına alınırken, her iki olayla ilgili inceleme sürüyor. (İHA)

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08 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Asayiş

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