Pandemiye Böyle Çözüm Buldu!

LPG tamir bakım onarımı ve bilgisayarla gaz ayarı yapan 4 çocuk babası 61 yaşındaki Kemal Düzleme, tamir dükkanına dönüştüğü aracı ile başta Malatya'nın ilçeleri olmak özere Erzincan, Elazığ ve Sivas ile ilçelerindeki müşterilerinin ayağına gidiyor.
SEYYAR ATÖLYESİNE GÜNEŞ PANELİ KURDU
Seyyar atölyeye dönüştürdüğü minibüsüne güneş enerjisi de kuran Kemal Düzleme, işlerinin iyi olduğunu belirterek,
İşinizi severek ve düzgün yaparsanız ekmeğinizi her yerde çıkarırsınız. İyi sanatkar her yerde ekmeğini çıkarır” ifadelerini kullandı. Araç tamirciliği mesleğini 30 yılı aşkın süredir yaptığını aktaran Düzleme, "Yaklaşık bir yıldır koronadan dolayı bu işe başladım. Merkezde iş yapamadığımızdan dolayı Malatya’nın ilçelerine, Elazığ ilçelerine, Sivas ilçelerine gidiyorum. Erzincan ilçelerine gidiyorum. Arabama komple sistem döşedim bilgisayarla LPG gaz ayarı yapıyorum bütün ayarlarını yapıyorum, elektriği güneş enerjisinden alıyorum. Gittiğim yerlerde iş yapmaya çalışıyorum. Arabamın arka tarafını atölyeye çevirdim, dükkânda yaptığım işleri burada yapıyorum. Bu işe yönelmemdeki sebep, koronadan dolayı iş yapamadık dükkân kirasını veremedik şimdi kendi aracımla ilçelerde ekmeğimizin peşindeyim
diye konuştu. ( İHA)
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.