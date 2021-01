"Birbirleriyle Tezatlar"

Sunuculuğunu Murat İpekten’in yaptığı ‘Futbol Malatya’ programında Yeni Malatyaspor’daki son gelişmelerin konuşuldu. Teknik direktörler Tuncay Selçuk ile Hayati Palancı’nın konuk olduğu programda Sarı kırmızılı takımında Fenerbahçe ve Kasımpaşa galibiyetlerinin ardından yaşanan düşüşün nedenleri ile teknik heyet ve yönetimin açıklamaları konuşuldu. Erzurum ve Ankaragücü maçlarındaki kötü performansın nedenini yönetimin olaylar karşısında doğru hamle yapamamasına bağlayan Palancı, “Sivasspor maçının ilk yarısına kadar çok kötü oynayan, rakibin daha iyi görünmesini sağlayan bir Malatyaspor seyrettik. İyi sonuçlar alınırken bu takımın bir B veya C planının olması gerektiğini söyledik. Öndeki dörtlü forvetin rakipler karşısında kurduğu bir baskı vardı. Ama birileri tribünün sesini çok dinlediği için Hamza hocanın kadro değişikliğine gitmesi kaçınılmaz oldu ve rakipler cezayı kesti. Takım zaman zaman temposu artan zaman zaman düşen bir oyun anlayışla gidiyor. Böyle giderse ligin ilerleyen haftalarında çok sıkıntılar yaşanır” dedi.

“ARTIK KONUŞMAYIN”

Teknik heyet ve yönetimin çekişmesinin takıma her geçen gün zarar verdiğini kaydeden Hayati Palancı, “Mümkünse bir müddet maçlardan sonra konuşmayın. Her hafta bir şey çıkıyor. Biri diyor paralar ödenmiyor, gövde gösterisi yapmayın. Diğeri futbolculara borcumuz yok. Çek verdik vs. ödeme yaptık. Bu açıklamalar birbirleriyle tezat şeyler. Bu gösteriyor ki; kopuşun başlangıcı. ‘Kulübe para lazım, transfer yapacağız’ diyorsunuz, diğer taraftan hocanız ‘transfer düşünmüyoruz. Önce içimizdeki sorunları halletmemiz gerekiyor’ şeklinde ifade kullanıyor. Peki bu durumda size hangi belediye başkanı, hangi kurum, hangi vatandaş güvenir” ifadelerini kullandı.

Geçen sezon takımı küme düşüren Adil Gevrek’in düne kadar başkanlığını bırakması gerektiğini söyleyenlerin birlikte fotoğraf vermesini de anımsatan Palancı, “Adil başkan yaptığı hamleyle bu işten güçlü şekilde çıktı. Belediye başkanlarımız bu noktada aslında en masum kişiler. Tabii Yeni Malatyaspor başkanını makamlarında kabul edecekler. O zaman sezon öncesinde o demeçleri vermemeleri gerekirdi” yorumunda bulundu.

“MALATYA ZARAR GÖRÜR”

Sarı kırmızılı kulüp yöneticilerinin Mali Kurul yapmamasının da değerlendirildiği programda Hayati Palancı, “Yeni Malatyaspor’un bu sezonki bütçesini bilen var mı? Belediye başkanlarıyla yapılan görüşmelerde kulübün ne kadar bütçesi ve ne kadar borcu olduğu gibi konuların görüşülüp görüşülmediğini bilen var mı? Her ağızdan farklı duyumlar geliyor. Başkan çıktı ‘30-40 milyona bu işler hallolur, Malatyaspor’un bu parayı toplayacak gücü var’ dedi. Bana göre seneye kalır mı kalmaz mı bilmem ama kalırsa her sene böyle gidecek. Sorunları şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaşmıyorsunuz ve batağa gidiyorsunuz. Yaptıkları eylemlerin arasında bir tane doğru eylem olmadığı için bizler gibi kamuoyu da ‘heykelinin dikilmesi lazım’ denilen insanın üzerlerine gidiyor. İş öyle bir hal aldı ki; taraftarı böldüler. Basını ötekileştirdiler. Bizler gücümüz yettiğince uyarıyoruz. İşler ilerde içinde çıkılamayacak hal alır ve bundan da ne Adil Gevrek, ne futbolcu nede teknik heyet grubu zarar görür. Bütün Malatya zarar görür” diye konuştu.

SELÇUK: MOTİVASYON EKSİKLİĞİ

Erzurumspor maçı sonrası yapılan protestoların futbolcuların performansını etkilediğini kaydeden Tuncay Selçuk ise Hamza Hamzaoğlu’nun yönetimle ve bazı futbolcularla savaş içerisinde olduğunu ifade ederek, “Ankaragücü mağlubiyetinin nedenini Hamzaoğlu ile futbolcuların motivasyon eksikliğinden dolayı olduğunu düşünüyorum. O maç sonrasında yapılan açıklamalar aslında ders niteliğindeydi. Hamzaoğlu, bugüne kadar alınan 21 puanın içerisinde kendisinin de hatalarının olduğunu kabul etti. Bunu Sivasspor maçına çıkardığı kadro rotasyonuyla oyuncuları ve yönetimi baskı altına almak isteyen herkese gösterdi. Alınan 1 puanın kazanılmış bir puan olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

