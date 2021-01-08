Yeni Malatyaspor’un geçen sezon 1. Lig'de Boluspor’a kiralık gönderdiği, bu sezon ise kadrosunda tuttuğu genç yetenek Mustafa Eskihellaç, süre aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig ve 1.Lig'den taliplerinin olduğu öğrenilen Mustafa’nın transferiyle ilgili kararın ise teknik heyetten gelecek rapora bağlı olduğu ifade edildi. 23 yaşında orta saha oyuncusunun hedefinin ise takımda kalarak Hamza Hamzaoğlu’nun vazgeçilmezleri arasına girmek olduğu öğrenildi. Eskihellaç için Süper Lig ekibi Göztepe ve 1. Lig takımı Samsunspor’un girişimde bulunacağı belirtiliyor. ( İHA)
08 Oca 2021 - 12:30- Spor Güncelleme: 08 Oca 2021 - 11:30
Eskihellaç İçin Girişimdeler
Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç için bazı kulüplerin transfer girişiminde bulundukları iddia edildi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.