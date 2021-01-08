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08 Oca 2021 - 12:30- Spor G: 08 Oca 2021 - 11:30

Eskihellaç İçin Girişimdeler

Yeni Malatyaspor’un genç oyuncusu Mustafa Eskihellaç için bazı kulüplerin transfer girişiminde bulundukları iddia edildi.
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Yeni Malatyaspor’un geçen sezon 1. Lig'de Boluspor’a kiralık gönderdiği, bu sezon ise kadrosunda tuttuğu genç yetenek Mustafa Eskihellaç, süre aldığı maçlarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekiyor. Süper Lig ve 1.Lig'den taliplerinin olduğu öğrenilen Mustafa’nın transferiyle ilgili kararın ise teknik heyetten gelecek rapora bağlı olduğu ifade edildi. 23 yaşında orta saha oyuncusunun hedefinin ise takımda kalarak Hamza Hamzaoğlu’nun vazgeçilmezleri arasına girmek olduğu öğrenildi. Eskihellaç için Süper Lig ekibi Göztepe ve 1. Lig takımı Samsunspor’un girişimde bulunacağı belirtiliyor. ( İHA)

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08 Oca 2021 - 12:30 Kütahya- Spor

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