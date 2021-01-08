ONLINE KARATE MÜSABAKALARI DÜZENLENECEK

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakaların dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağını duyurdu. Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 10.01.2021 tarihi saat 24:00’a kadar göndermeleri gerekmekte.
Müsabakayla ilgili teknik talimat ise şöyle:
1 ) Müsabakalar W.K.F. - T.K.F. Kurallarına göre yapılacaktır. 2 ) Video çekimleri Ev Ortamında yapılması zorunludur. ( Spor Salonu, bahçe, teras vb. yerlerde yapılan çekimler dikkate alınmayacaktır) 3 ) Videolar yatay şekilde çekilecek. Çekim yapılan ortamda güneş ışığı var ise ışığın sporcunun önüne düşmesine dikkat edilmelidir. Video çekilen ortamda dış seslerin olmamasına dikkat edilmelidir. 4 ) Video kaydı yapılırken kamera sabit tutulacak. 5 ) Çekim yapılan ortamda siyasi içerikli görseller olmamalıdır. 6 ) Kameranın konumu hakemlerin oturma pozisyonuna göre yapılacak. Çapraz veya yandan çekim yapılmayacak. 7 ) Videonun kaydının arka planına müzik veya ses efekti konulmamalıdır. 8 ) Başlama selamından önce ve bitiş selamından sonra gereksiz boşluk olmadan çekim yapılacak. Video çekiminde düzenleme yapılan videodaki sporcu otomatik olarak diskalifiye edilecektir. 9 ) Kata grup listesi yayınlanacak. 10 ) Hakemler birbirini görmeyecek şekilde WhatsApp grubu oluşturacak. 11 ) Kata bitince WhatsApp'tan puanlar bildirilecektir. 12 ) Kata videolarının oynatılması, puanların alınması ve sonuçlar eşzamanlı olacak.( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.