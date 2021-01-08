ONLINE KARATE MÜSABAKALARI DÜZENLENECEK

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, müsabakaların dünya genelinde korona virüs pandemisi nedeniyle bu yıl İnternet ( WatsApp Platformu ) üzerinden yapılacağını duyurdu. Müsabakalara katılmak İsteyenler 05076077788 nolu hatta WatsApp uygulaması üzerinden eleme turu kata videolarını 10.01.2021 tarihi saat 24:00’a kadar göndermeleri gerekmekte.

Müsabakayla ilgili teknik talimat ise şöyle:

1 ) Müsabakalar W.K.F. - T.K.F. Kurallarına göre yapılacaktır. 2 ) Video çekimleri Ev Ortamında yapılması zorunludur. ( Spor Salonu, bahçe, teras vb. yerlerde yapılan çekimler dikkate alınmayacaktır) 3 ) Videolar yatay şekilde çekilecek. Çekim yapılan ortamda güneş ışığı var ise ışığın sporcunun önüne düşmesine dikkat edilmelidir. Video çekilen ortamda dış seslerin olmamasına dikkat edilmelidir. 4 ) Video kaydı yapılırken kamera sabit tutulacak. 5 ) Çekim yapılan ortamda siyasi içerikli görseller olmamalıdır. 6 ) Kameranın konumu hakemlerin oturma pozisyonuna göre yapılacak. Çapraz veya yandan çekim yapılmayacak. 7 ) Videonun kaydının arka planına müzik veya ses efekti konulmamalıdır. 8 ) Başlama selamından önce ve bitiş selamından sonra gereksiz boşluk olmadan çekim yapılacak. Video çekiminde düzenleme yapılan videodaki sporcu otomatik olarak diskalifiye edilecektir. 9 ) Kata grup listesi yayınlanacak. 10 ) Hakemler birbirini görmeyecek şekilde WhatsApp grubu oluşturacak. 11 ) Kata bitince WhatsApp'tan puanlar bildirilecektir. 12 ) Kata videolarının oynatılması, puanların alınması ve sonuçlar eşzamanlı olacak.( Haber Merkezi)