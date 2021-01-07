Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ABD'de yaşanan siyasi gelişmelere yönelik, internet sitesinden "ABD Başkanlık seçimlerinin ardından yaşanan ve bugün Kongre binasının göstericiler tarafından basılması teşebbüsüne kadar varan iç gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz. ABD’deki tüm tarafları itidal ve sağduyuya davet ediyoruz. ABD’nin bu iç siyasi krizi olgunluk içinde aşacağına inanıyoruz. ABD’deki vatandaşlarımızın kalabalık mekanlar ve gösteri yapılan yerlerden uzak durmalarını tavsiye ediyoruz" açıklamalarına yer verdi.
07 Oca 2021 - 15:30- Gündem Güncelleme: 07 Oca 2021 - 15:55
ABD'de Sular Durulmuyor!
ABD'de seçilmiş Başkan Joe Biden'nın başkanlığını tescil etmek için düzenlenen oturum, Donald Trump destekçileri tarafından işgal edildi. Dünya çapında yankı uyandıran olay üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı ABD'de yaşayan Türk vatandaşları uyardı. Bakanlık, durumu endişeyle karşıladıklarını belirtti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.