Sıcaklık Değişmeyecek!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya ve bölgenin havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin yer yer etkili olacağı bildirildi.
Açıklamada, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği ve rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirilirken, vatandaşlara ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. ( Haber Merkezi)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.