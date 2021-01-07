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07 Oca 2021 - 15:28- Gündem G: 07 Oca 2021 - 15:32

Sıcaklık Değişmeyecek!

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından Malatya’da hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmediği ifade edildi.
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Malatya ve bölgenin havanın parçalı bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde sis ve pus hadisesinin yer yer etkili olacağı bildirildi.

Açıklamada, sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediği ve rüzgârların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edildiği bildirilirken, vatandaşlara ise sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarılarda bulunuldu. ( Haber Merkezi)

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07 Oca 2021 - 15:28 Malatya- Gündem

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