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07 Oca 2021 - 14:37- Eğitim G: 07 Oca 2021 - 14:43

Rumeli Üniversitesi Öğretim Üyesi Alacak

Rumeli Üniversitesi 17 öğretim üyesi alacak. Başvurular 20 Ocak 2021 tarihinde son bulacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalında yer alan ilanda "Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü ilanda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 17 Öğretim Üyesi alacak.

Profesör, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuru için son tarih 20 Ocak 2021 mesai bitimine kadar yapılabilecek olup müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır." açıklamaları yer aldı.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

# son, basın

07 Oca 2021 - 14:37 Malatya- Eğitim

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