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07 Oca 2021 - 14:23- Gündem G: 07 Oca 2021 - 14:34

TÜBİTAK AR-GE PERSONELİ ALACAK

TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezine 23 Ar-Ge Personeli alınacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilanda "TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir.  İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir" bilgileri yer aldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız

# basın, istihdam, ulusal

07 Oca 2021 - 14:23 - Gündem

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