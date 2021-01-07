TÜBİTAK AR-GE PERSONELİ ALACAK

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr de yer alan ilanda "TÜBİTAK Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araştırma Enstitüsü (UEKAE) bünyesinde yürütülmekte/yürütülecek olan projelerde Yazılım Tasarım ve Geliştirilmesinde görev almak üzere Ar-Ge Personeli istihdam edilecektir. İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir" bilgileri yer aldı.

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