07 Oca 2021 - 14:00- Eğitim

“Eğitime Ayrılan Bütçe Yetersiz”

Saadet Partisi Malatya İl Gençlik Kolları Başkanı Av. Emre Fırat, yaptığı açıklamada, 2021 yılı bütçesi hakkında bazı değerlendirmelerde bulundu. Eğitime ayrılan bütçenin yetersiz olduğunu söyledi. Fırat, eğitime harcanan paranın, siyasi iktidarın faiz giderlerinden daha düşük olduğunu ileri sürdü.