Busabah Malatya Busabah Malatya
07 Oca 2021 - 12:30- Asayiş G: 07 Oca 2021 - 12:42

Merdiven Altı Şaraba Polis Baskını

 Malatya’da, 394 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı yakalandı. Şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.
mask

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü görevlileri tarafından bir şahsın el yapımı şarap imal ve satışı yaptığı bilgisi elde edildi. Yapılan çalışmalar neticesinde, bir şahsın aracında yapılan aramada 19 litrelik damacanalarda 83 litre el yapımı şarap ile ikameti ve deposunda yapılan aramada 311 litre olmak üzere toplam 394 litre el yapımı şarap ele geçirildi. Şüpheli şahsa "5607 SKM" suçundan yasal işlem yapıldı.( İHA)

 

# etil alkol, şarap, Sahte, el yapımı, merdiven altı, son dakika, malatya haber, malatya, İHA, Emniyet

07 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Korona Her Açıdan Can Yakıyor mask
Korona Her Açıdan Can Yakıyor
Şehre İnen Domuz Tedirginlik Yarattı mask
Şehre İnen Domuz Tedirginlik Yarattı
Kumar Baskını! mask
Kumar Baskını!
Parmaklarını Makineye Kaptırdı mask
Parmaklarını Makineye Kaptırdı
Jandarma Yüz Güldürdü mask
Jandarma Yüz Güldürdü
Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga mask
Kadınlar Arasında Bıçaklı Kavga
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür mask
Gevrek:30 Milyona Bu İş Çözülür
Öznur Çalık'tan Müjde mask
Öznur Çalık'tan Müjde
Esnaftan hayal kırıklığı mask
Esnaftan hayal kırıklığı
3 Milyonluk Yüzen Restoran mask
3 Milyonluk Yüzen Restoran
Gölete Düşen Şahsın Cesedi Bulundu mask
Gölete Düşen Şahsın Cesedi Bulundu

GALERİ

Evinde Ölü Bulundu mask
Evinde Ölü Bulundu
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu? mask
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu?
Binbir Derde Deva mask
Binbir Derde Deva
Erkeklerin Yeni Rakibi mask
Erkeklerin Yeni Rakibi
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı mask
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı
Otomobil Farelerine Tutuklama mask
Otomobil Farelerine Tutuklama
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL