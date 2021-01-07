Sorun Çözüldü!

Çalışmalar ile ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, il geneline daha kaliteli altyapı sağlamak adına çalışmaların devam ettiğini belirterek, Sofular Mahallesi’nin içme suyu sorunun çözüldüğünü kaydetti. Karataş, “MASKİ olarak sahadayız. 7/24 çalışıyoruz. Tüm ilçelerimizde gerçekleştirdiğimiz alt yapı ve içme suyu çalışmalarımızla vatandaşımıza sağlıklı ve kaliteli içme suyu hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Sofular Mahallemizde yaşanan içme suyu problemini çözdük. Önceden keson kuyu ile içme suyu temini sağlanıyordu. Onu iptal ederek yeni sondaj çalışması yaptık. Yaklaşık 4 bin 500 metre içme suyu hattı yaptık. Çalışmalarımızın yüzde 95’lik kısmını tamamladık. Vatandaşlarımıza hayırlı olsun” dedi.

Kuluncak İlçesi Sofular Mahalle Muhtarı Naim Yıldırım ise, “Mahallemizin içme suyu sorunu vardı. MASKİ’ye müracaat ettik. Ekipler en kısa sürede gelerek inceleme yaptılar. Ekipler bu zor kış şarlarında çalışıyorlar. Sorunlarımızla sıkıntılarımızla bire bir ilgilenen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan başta olmak üzere MASKİ Genel Müdürümüz Sayın Mehmet Yaşar Karataş’a ve ekibine şahsım ve mahallelim adına teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” diye konuştu. (Bülten)