07 Oca 2021 - 13:00- Sağlık

Çağın Hastalığı:Obezite

Obezite, günümüzde sedanter yaşama (düzensiz, hareketsiz yaşam) bağlı olarak sıklıkla görülen hastalıklar arasında yer alıyor. Hastalığın en büyük nedeni hareketsizlik ve yanlış beslenme alışkanlıklarından kaynaklandığı biliniyor. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen bu hastalığın tedavisi için tüp mide ameliyatı öneriliyor.