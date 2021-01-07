Çağın Hastalığı:Obezite

Obezite Cerrahisi hakkında BUSABAH gazetesine konuşan Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mehmet Saraç,
Obezite cerrahisinde en etkili olarak kullanılan birinci yöntem tüp mide olarak bilinir, diğeri de gastrit mide baypas ameliyatlarıdır. Eskiden gastrik mide bypass ameliyatı için en etkili tedavi yöntemi budur, denildi. Ama son yapılan çalışmalarda tüp mide ameliyatının ( Sleeve Gastrektomi) da gastrik bypass mide ameliyatı kadar etkili olduğu görüldü. Ondan sonra tüp mide ameliyatı tercih edilen bir yöntem olarak kullanılmaya başladı
dedi.
“UYGULANAN EN ETKİLİ TEDAVİ YÖNTEMİDİR”
Herkes için obezite cerrahisinin uygun olmadığını söyleyen Saraç,
Obezite cerrahisi, bizim için günümüzde Obezite tedavisinde uygulanan en etkili tedavi yöntemidir. Önüne gelen herkese Obezite cerrahisi uygulanır mı, elbette ki hayır. Cerrahiyi uygulaya bilmemiz için vücut kitle endeksi dediğimiz standardımıza göre değerlendiririz, vücut kitle endeksi eğer bir kişide 35’in üzerinde ise 39.9-40’a kadarsa bu kişide obeziteye bağlı ek hastalık varsa örneğin diyabet hastalığı, hipertansiyon, solunum sistemi hastalıkları ve benzeri gibi obeziteye bağlı bir hastalık varsa biz bunları ameliyat edebiliyoruz. Biz kişinin vücut kitle endeksine göre belirliyoruz
ifadelerini kullandı.
“BİRİNCİ YÖNTEM TÜP MİDE”
Tüp mide ameliyatının obezite cerrahisinde kullanılan en etkili yöntemlerden biri olduğuna vurgu yapan Op. Dr. Mehmet Saraç,
Bugün Obezite cerrahisinde en etkili olarak kullanılan birinci yöntem tüp mide olarak bilinir, diğeri de gastrit mide baypas ameliyatlarıdır. Eskiden gastrik mide bypass ameliyatı için en etkili tedavi yöntemi budur, denildi. Ama son yapılan çalışmalarda tüp mide ameliyatının ( Sleeve Gastrektomi) da gastrik bypass mide ameliyatı kadar etkili olduğu görüldü. Ondan sonra tüp mide ameliyatı tercih edilen bir yöntem olarak kullanılmaya başladı. Tüp mide ameliyatında kişi anestezi altındayken yemek borusundan on iki parmak bağırsağına kadar bir tüp geçirildikten sonra o tüple mideyi küçültüyoruz. Midenin yaklaşık 4/3’lük bir kısmı gidiyor. Midenin hacmi küçüldükçe kişinin yemek yeme kapasitesi azalıyor. Aynı zamanda erken doygunluk hissi oluyor. Bu kişilerde aynı zamanda midenin üst kısmında bulunan iştah açıcı hormon ameliyat sırasında çıkarıldığından dolayı kişilerde ameliyatlardan sonra iştah miktarında azalmada oluyor. Tüp mide ameliyatının avantajı da mideye paralel hilal şeklinde küçültme yaptığımız için yediğimiz gıdalar ince bağırsağın her tarafında geçiyor. Gastrik bypassta da midenin üst kısmında küçük bir alan bırakıyoruz. Yaklaşık midenin yüzde 15-20’lerine tekabül edecek alan bıraktıktan sonra bu alanı kapatıyoruz. Aşağılıyla geçişi engelliyoruz. Aşağıyla geçişi engelledikten sonra ince bağırsağın son kısmını getirip bu kapattığımız alana bağlayarak ince bağırsağa geçiş sağlıyoruz. Gastrik bypass ameliyatında kişinin yediği gıdalar kapattığımız alanda geçmediği için vitamin eksikliklerine neden olabiliyor. Ve bu durumda da mutlaka vitamin desteği veriyoruz. Tüp mide ameliyatında vitamin takviyesi gerekmeyebiliyor. Daha sonra takiplerimize bakıyoruz, eğer vitamin gerekliyse takviye yapıyoruz
şeklinde konuştu.
Vücudun kitle endeksi ili ilgili bilgi veren Saraç,
Vücudun kitle endeksine göre ayarlıyoruz. Vücudun ağırlığının boya göre oranında kitle endeksi değişiyor. Mesela kişinin kitle endeksi 45’lerde ama kaslı bir kişiyse o kişi bize göre obez görünüyor ama biz o kişiyi değerlendirdiğimiz zaman kişi obez olmuyor. Biz vücut kitle endeksini belirlerken aynı zamanda kişinin vücut yapısına bağlıyoruz. Eğer kişinin vücudunun büyük bir kısmını yağ kaplıyorsa obez diyebiliriz. Ve o zaman Obezite cerrahisine uygun bir hasta olarak görüyoruz
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.