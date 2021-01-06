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06 Oca 2021 - 14:30- Gündem G: 06 Oca 2021 - 14:50

Medik Barajı'nda Bakım İhalesi Yapılacak

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü Medik Barajında bakım onarım ihalesi gerçekleştirecek. İhale ve teklif açma tarihi 14 Ocak 2021.
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Basın İlan Kurumu ilan sitesi ilan.gov.tr de yer alan ilana göre Medik Barajında onarım ihalesi yapılacak. İlanda "Medik Barajı ve Yazıhan İsale Kanalı Ortak Tesisleri Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır." açıklamalarına yer verildi.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

# ihale, baraj, medik, basın

06 Oca 2021 - 14:30 Malatya- Gündem

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