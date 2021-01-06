Medik Barajı'nda Bakım İhalesi Yapılacak

Basın İlan Kurumu ilan sitesi ilan.gov.tr de yer alan ilana göre Medik Barajında onarım ihalesi yapılacak. İlanda "Medik Barajı ve Yazıhan İsale Kanalı Ortak Tesisleri Bakım Onarımı yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır." açıklamalarına yer verildi.

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