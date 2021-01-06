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06 Oca 2021 - 13:30- Sağlık G: 06 Oca 2021 - 13:26

Bu Mesajlara İtibar Etmeyin

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini, bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunun unutulmaması gerektiğini açıkladı. Dolandırıcılıkta sınır tanımayanlara karşı bakanlık uyarıda bulundu.
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Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen, Covid-19 aşısı konusunda gelen veya gelebilecek çağrı veya mesajlar hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:


“Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘ Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.

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06 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Sağlık

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