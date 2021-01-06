Bu Mesajlara İtibar Etmeyin

Sağlık Bakanlığı, son zamanlarda gündeme gelen, Covid-19 aşısı konusunda gelen veya gelebilecek çağrı veya mesajlar hakkında bir açıklama yaptı. Bakanlık tarafından konu hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



“Sizi arayıp ‘Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım' diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere; adınızı ve adresinizi vermeyin veya telefonunuza gelebilecek ‘ Aşı Randevu Oluşturma' konulu mesajlara cevap vermeyin.