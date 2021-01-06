Busabah Malatya Busabah Malatya
06 Oca 2021 - 15:00- Yaşam G: 06 Oca 2021 - 12:58

1 Milyar İnsan Tatile Çıkamadı

Pandemi sürecinde ekonomik açıdan en çok etkilenen hizmet kollarından olan turizm sektörü ayakta kalmaya çalışıyor.Geçtiğimiz yıl 2019 sezonuna göre büyük düşüşler yaşayan turizm sektörü, 2021 yılını geçiş yılı olarak kullanıp 2022'de normale dönmeyi hedefliyor. Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, şimdiden 2021 sezonu için tahminde bulunmanın zor olduğunu belirterek, "2021 yılı bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir” şeklinde konuştu.
mask

2021'de milyonlarca insanın seyahate gidip gidemeyeceğini merak ettiğini söyleyen Kent Konseyi Turizm Grubu Başkanı Recep Yavuz, “2021 nasıl olacak, seyahate gidilebilecek mi? sorusuna cevap arıyor milyonlarca insan. Bununla birlikte yine yüzbinlerce işletme ve milyonlarca turizm çalışanı da şimdiden 2021 yılını merak ediyor. Sürekli buna dair gelişmeleri, görüşleri takip ediyor. Ancak görüşler ve öngörüler o kadar ki birbirinden uzak ki , doğruyu kestirmek neredeyse mümkün değil” dedi.

“ŞİMDİDEN 2021 YILINI ÖNGÖRMEK, TAHMİNDE BULUNMAK ÇOK ZOR”

2021 yılı için şimdiden tahminde bulunmanın gerçekçi olmadığı söyleyen Recep Yavuz, “Şimdiden 2021 yılını öngörmek, tahminde bulunmak ancak falcılık olur. Büyük bir ihtimalle 2021 sezonu koronanın kucağında geçen 2020 yılından daha iyi olacaktır. Ama 2019 gibi olmayacaktır. 2021 sezonu sayısal anlamda, 2019 ile 2020 yılının karışımı olacaktır. Sağlık konusunda güvenli, inandırıcı ve kapasiteli ülkeler tercihte öne çıkacaktır. Bu şartlarda 2021 yılının üçüncü çeyreğinde turizm ancak mümkün olur. Turizm treninin hızlanması ya da yavaşlaması tamamen aşı ile ilgili gelişmelere endeksli olacaktır” diye konuştu.

“2021 YILI BİR GEÇİŞ YILI OLACAK 2022 YILINDA TURİZMDE PATLAMA OLABİLİR”

2021'de olabilecek senaryoları kendi tabiri ile iyimser yolla yorumlayan Yavuz, 2022'de turizmde bir patlama olabileceğini söylerken, “ Aşının bulunmuş ve dağıtılıyor olması psikolojik bir moral oluşturuyor. Herkesin kısa sürede aşı olması mümkün değil, ama tatile gidecek olanlar, aşı konusunda istekli olacaklardır. 1 milyar insan tatile çıkamadı. Buna bir de gidilemeyen kış tatili eklendi. Avrupa da birçok kişi kısa aylardır çalışma ödeneğine tabii. Bir aylık maaşı bir yaz tatili için yeterli. 2020 yılından ötelenerek, çek verilen çok fazla rezervasyon 2021 için beklemede. Bu yıl görünüyor ki kısıtlamalar gevşetildiği an, turizm hareketi başlıyor. Ülkeler baskıya daha fazla dayanamayacak ve tedbirleri alarak yasaklar gevşetilecek. Denize girmek isteyene yasak konmayacak, ama can yeleği şart koşulacak. Öte yandan, 2020 turizmdeki hareketlilik altın çağını yaşadığı 2019 yılının yüzde 70'i kadar olur. 2021 yılı bir geçiş yılı olacak. 2022 yılında turizmde patlama olabilir” şeklinde konuştu. ( İHA)

# insan, tatil, haber, malatya, , son dakika, pandemi, koronavirüs, çok, sağlık, İHA, Başkanı, yıl, 2020, aşı, çalışma

06 Oca 2021 - 15:00 Malatya- Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
Çaresiz Anne Yardım Bekliyor  mask
Çaresiz Anne Yardım Bekliyor 
Malatya Ağaçlandı mask
Malatya Ağaçlandı
Sokaktaki Canlar Unutulmadı! mask
Sokaktaki Canlar Unutulmadı!
Model Olacak Uygulama mask
Model Olacak Uygulama
“Çevreci Bir Belediyeyiz” mask
“Çevreci Bir Belediyeyiz”
Esnaftan hayal kırıklığı mask
Esnaftan hayal kırıklığı
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’ya 2. Kanalboyu Geliyor mask
Malatya’ya 2. Kanalboyu Geliyor
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Öznur Çalık'tan Müjde mask
Öznur Çalık'tan Müjde
3 Milyonluk Yüzen Restoran mask
3 Milyonluk Yüzen Restoran
Esnaftan hayal kırıklığı mask
Esnaftan hayal kırıklığı
Gölete Düşen Şahsın Cesedi Bulundu mask
Gölete Düşen Şahsın Cesedi Bulundu

GALERİ

Evinde Ölü Bulundu mask
Evinde Ölü Bulundu
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu? mask
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu?
Binbir Derde Deva mask
Binbir Derde Deva
Erkeklerin Yeni Rakibi mask
Erkeklerin Yeni Rakibi
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı mask
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı
Otomobil Farelerine Tutuklama mask
Otomobil Farelerine Tutuklama
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL