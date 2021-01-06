Migrene Fizik Tedavili Çözüm

Migren sorunu yaşayanlar ise ağrıyı azaltmak adına çeşitli önlemler denerken, yapılan araştırmalar fizik tedavi uygulamalarının da migren ataklarının iyileştirilmesinde kullanabileceğini gösteriyor.
Pandemi döneminde evde kalma sürelerinin artması ve hasta olma korkusu Avrupa nüfusunun yaklaşık yüzde 15'ini etkileyen en yaygın nörolojik bozukluk olan migren hastalığını da tetikledi. Ataklar şeklinde görülen baş ağrıları kişilerin de yaşam kalitesini de önemli derece düşürüyor. Kişilerin yaşadıkları dayanılmaz ağrılar için çeşitli yöntemlere başvurduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik,
Atak esnasında sessiz, loş bir ortamda dinlenmek, şakak kısımlarına, başın arka kısmındaki kaslara, boyun ve sırt kaslarına masaj yaptırmak, fizik tedavi yöntemleriyle bu kasları gevşetmek, kuru iğne ve nöralterapi atağın hızlı bir şekilde sonlanmasına yardımcı olur
dedi.
“MİGREN ERKEN YAŞLARDA ORTAYA ÇIKIYOR”
Migren vakalarının yaklaşık yüzde 45’inin çocukluk veya ergenlik döneminde ortaya çıktığı belirten Nöroloji Uzmanı Dr. Metin Güzelcik,
Migren genetik bir hastalık olup genelde erken yaşlarda başlayan ataklar halinde seyreden ve ileri yaşlarda (kadınlar için menopozda) sonlanan bir baş ağrısı türüdür. Hastalar çoğu atakların geleceğini anlar. Ataktan 20 dakika kadar önce görme alanında bozulmalar, bazen basit geometrik şekiller, zikzak veya dalgalı çizgiler, ışıltılı noktalar veya yıldızlar görebilir. Bu görsel auralar genelde görme alanın merkezinde başlar ve dışa doğru yayılır. Bazen de sanki felç geçiriyormuş gibi vücudun bir tarafında uyuşma karıncalanma, kuvvet kaybı, konuşmada bozulma, kelime bulmada güçlük olabilir
ifadelerini kullandı.
“YAŞAM BİÇİMİMİZ MİGRENİ TETİKLEYEBİLİR”
Dr. Güzelcik, sözlerini şöyle sürdürdü:
Özellikle az ya da çok uyumak, aç kalmak ya da sık yemek yemek, stres, yorgunluk, az sıvı tüketmek, sigara, çay, kahve, kola, fındık, fıstık, çikolata, peynir, domates, portakal, turşu, sucuk, salam, dondurma, muz gibi yiyeceklerde atak sıklığını arttırabilir. Migren atakları ayda 3 kez ya da daha fazla görüldüğü takdirde profilaktik tedavi diye adlandırılan atakları seyrekleştirmeye yönelik en az 3 ay süren tedavi planları yapılır. Ayda 3’ün altında ki ataklarda ise sadece atağı geçirmeye yönelik tedaviler yeterli olur ancak hastanın yaşam şartlarını mutlaka düzenlemesi gerekir.
( Haber Merkezi)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.