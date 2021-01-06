06 Oca 2021 - 14:30- Sağlık

Migrene Fizik Tedavili Çözüm

Yeni tip koronavirüs ( Covid -19) süreci bazı sorunların daha çok görülmesine neden oldu. Bunlardan biri de artan stres, endişe ve düzensiz yaşam biçimi ile beraber kendini daha çok hissettiren migren. Yaşattığı baş ağrısı ve diğer etkileri ile yaşam kalitesini önemli düzeyde düşüren bu sağlık durumu her beş kadın ve her 15 erkekten yaklaşık birinde görülüyor.