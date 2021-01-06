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06 Oca 2021 - 12:00- Asayiş G: 06 Oca 2021 - 12:05

Jandarma Müşteri Kılığına Girdi

Malatya’da, elindeki tarihi eserleri satmak isteyen bir kişi, müşteri kılığındaki jandarmaya yakalandı.
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Edinilen bilgiye göre olay, Arguvan İlçesi Bahçeli Mahallesi’nde meydana geldi. H.H.A. isimli şahsın, elinde bulunan tarihi eserleri satmak için müşteri aradığı tespit edildi.

101 ADET SİKKE BULUNDU

Jandarmanın H.H.A. isimli şahsın aracında yaptığı aramada, 101 adet çeşitli medeniyetlere ait sikke, 1 adet metal arama dedektörü, 1 ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tek kırma av tüfeği ele geçirildi.

Jandarma olayla ilgili H.H.A isimli şahsı gözaltına aldı. Tahkikat sürdürülüyor.( İHA)

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06 Oca 2021 - 12:00 Malatya- Asayiş

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