06 Oca 2021 - 14:00- Sağlık

“Korona Sınavında Başarısız Olduk”

Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Karataş, içinde bulunduğumuz pandemi salgınıyla alakalı bazı açıklamalarda bulundu. Koronavirüsün ülkemizde kuralların ihlal edilmesinden dolayı artışın bu denli fazla olduğuna dikkat çeken Karataş, Avrupa’da 1. sırada ve dünyada da 5. sırada yer almamıza vurgu yaptı.