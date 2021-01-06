“Korona Sınavında Başarısız Olduk”

Koronavirüsün üst solunum yolundan bulaştığını ve bu nedenden dolayı da maske takmanın önemine değinen Prof. Dr. Erkan Karataş,
Korona damlacık yoluyla bulaşan bir virüs ve bu damlacıklar burundan girer ve gözle de görülmez. Bir kişi öksürdüğü zaman binerce virüs yayılır etrafa dolayısıyla gözle görülmez, elektron mikroskobuyla görülür. Bu virüsü de solunum yoluyla aldığım için tuzlu veya karbonatlı suyun virüsü öldürme etkisi olmayacaktır. Gargara sadece boğazın arka duvarına etkili ama virüs hava yoluyla giren bir virüs gargara yapınca maske takmayınca mesafeye dikkat etmeyince virüs bulaşmaz diye bir durum yok. Ağız hijyeni, diş sağlığı için faydalıdır. Ama virüse bir etkisi olmaz
dedi.
“HASTALIĞIN NİTELİĞİNİ TAM ANLAYAMADIK”
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Karataş,
Koronavirüs için bizde dünyada bir sınav verdik. Ama sınav sonucuna baktığımız zaman sınav sonucumuz biraz kötü, genç nüfusumuz fazla olduğu için ölüm oranları diğer ülkelere göre belki az ama Avrupa 1. dünya 5.’siyiz biraz önlemler ve davranışlarımız hususunda bu sınavda başarısız olduk gibi geliyor. Tabii sağlık sistemimiz iyi ve dinamik her şeye anında müdahale ediyor. İlaçlar veriliyor, teşhis konuluyor, yoğun bakım ihtiyacı olan hastalara yer bulunup tedavi ediliyor. Nasıl Japonya’da vaka sayısı az denecek kadar az ve bizde de günlük 30 bin vaka görülüyorsa bu bizimle alakalı bir durum aslında hastalığın niteliğini tam anlayamadık, ne yapmamız gerektiğini kavrayamadık. Ama evde izole olmamız ve biraz bireysele dönmemiz gerekiyor veya sosyal bir alana ortama artık gitmememiz gerekiyor
şeklinde konuştu.
“İZOLASYON ÇOK ÖNEMLİ”
Pandemi döneminde bireysel izolasyonun çok önemli olduğunun altını çizen Karataş,
Şu dönemde her üst solunum sorunu yaşayanlar, her burnu akan ve öksüren acaba koronavirüs müyüm, endişesine kapılıyor. O nedenle izolasyon çok önemli bireysel olarak ama biz toplum olarak samimi bir toplumuz yani bizim artık sosyal alanda çok dikkatli davranmamız gerekiyor. Bir de maske çok önemli bence artık bundan sonra maske kışın vazgeçilmez olacaktır. Son olarak da dezenfeksiyon hepimizde bir alışkanlık olmalıdır. Mevsim itibariyle de nezle ve grip gibi vakalara sıklıkla karşılaşmaya başladık. Ama geçen kış mevsimlerine kıyasla daha az karşılaşıyoruz. Çünkü hepimiz maskeliyiz. Grip ve nezle de virüslerle oluşan hastalıklar tabii bunun içine bir de korona girdi. Bir ara grip virüsü de mutasyona uğradı ve domuz gribi şeklinde ortaya çıktı. Hatta bu gripte ölümcül nedenlere yol açtı. Sonra aşısı çıktı ve 1 yıl sonra domuz gribi kayboldu. Ben Covid-19 virüsünün de öyle olabileceğini düşünüyorum
ifadelerini kullandı.
Kulak Burun Boğaz Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Erkan Karataş, sözlerine şöyle devam etti:
Öncelikle grip miyim? Nezle miyim bunu ayırt etmek lazım. Ateşim var mı yok mu, zaten koronanın belirtileri var, ateş, kas eklem ağrıları, halsizlik, koku ve tat kaybı gibi mesela bu belirtilerde her hasta da olmuyor yüzde 80 belirti vermiyor, koronavirüs daha çok yakın çevrede koronalı biriyle temas etmişsek, koronalı bir grupla temasımız var ise ya da şüphe duyuyorsak o zaman kendimizi izole etmemiz gerekiyor. Eğer kişi semptomları yaşıyorsa doktora gider fakat semptom yoksa karantina süresi 10 gün işte bizimde 7-10 arasında kendimize dikkat etmemiz gerekiyor. Her aklımıza geldiğinde hadi gidip test yapalım mantığı da işe yaramıyor. Çünkü testin güvenirliği yüzde 100 değil dolayısıyla test yapınca yüzde 100 sonuçta veren bir durum değil sürekli burnumuz akıyorsa, ateşimiz varsa bunlar üst solunum yolu rahatsızlığıdır, koronavirüs üst solumda değil alt solunum dediğimiz ak ciğerlere doğru inan lokalize bir virüstür. Yani hemen testte gitmemize gerek yok.
“VİRÜSE BİR ETKİSİ OLMAZ”
Gargara yapmanın ağız hijyenine fayda sağladığını ancak koronavirüse karşı olumlu bir etki meydana getirmediğini belirten Erkan Karataş,
Gargara bizim işimiz biz kulak burun boğazcı olduğumuz için gargarayı hastalarımıza sıklıkla öneririz. Bazı hastalarımıza karbonatlı tuzlu suyu hastalarımıza öneriyoruz, özellikle kronik farenjitti olan hastalara iyi gelir. Korona damlacık yoluyla bulaşan bir virüs ve bu damlacıklar burundan girer ve gözle de görülmez. Bir kişi öksürdüğü zaman binerce virüs yayılır etrafa dolayısıyla gözle görülmez, elektron mikroskobuyla görülür. Bu virüsü de solunum yoluyla aldığım için tuzlu veya karbonatlı suyun virüsü öldürme etkisi olmayacaktır. Gargara sadece boğazın arka duvarına etkili ama virüs hava yoluyla giren bir virüs gargara yapınca maske takmayınca mesafeye dikkat etmeyince virüs bulaşmaz diye bir durum yok. Ağız hijyeni, diş sağlığı için faydalıdır. Ama virüse bir etkisi olmaz
söylemlerine yer verdi.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.