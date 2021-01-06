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06 Oca 2021 - 13:30- Spor

Saha olayları neden engellenemiyor?

Süper Lig'de bu sezon maçlar seyircisiz oynanmasına rağmen protokolde yaşanan olaylar her geçen gün artmaya devam ediyor. Son olarak Ligin 15. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçı sonrası yaşanan olaylar kafalarda Protokol Tribünü’ne kimlerin alındığı sorunu getirmeye başladı.
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Süper Lig'de ilk 16 hafta geride kalırken protokol tribünlerini ateş bastı. Ajansspor’dan Ahmet Uykan’ın yaptığı habere göre Covid-19 nedeniyle müsabakalar seyircisiz oynanmasına rağmen maçları protokol veya localardan izleme imkanı bulan idareciler holiganları aratmıyor. Futbolseverlere örnek olması gereken yöneticilerin yaptığı taşkınlıklara her hafta bir yenisi ekleniyor. Ligin 15. haftasında oynanan Yeni Malatyaspor-Erzurumspor maçı  sonrası ev sahibi takım beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Zira protokol tribününde maçı izleyen bazı şahıslar, Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ve futbolculara hakaret etti. Bu gruba karşılık veren Hamzaoğlu ise, "Maça akredite olanlar ya yönetici ya da yönetici yakını. Yani kulübe yakın kişiler. Bunlar yukarıda olduğu sürece bizim başka düşman aramamıza gerek yok." açıklamasını yaptı.

Sarı kırmızılı yönetim ise takıma tepki gösteren şahısların izinsiz bir şekilde protokol tribününe girdiğini savundu. Koronavirüs önlemleri kapsamında seyircilere kapalı olan müsabakaları Protokol Tribünü’nde, ev sahibi kulüpten 20 kişi, misafir kulüpten 20 kişi takip edebiliyor. Ayrıca TFF Başkanı ve yöneticileri ile TFF Başkanı tarafından görevlendirilecek kişiler, müsabakanın oynandığı ilin Valisi, İl Emniyet Müdürü, İl Spor Savcısı, Gençlik ve Spor İl Müdürü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü protokol görevlisi girebiliyor. Protokol tribününe girecek olan kişilerin listesi müsabaka organizasyon toplantısında TFF Temsilcisine ilgilileri tarafından veriliyor.( HABER MERKEZİ)

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06 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Spor

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