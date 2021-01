06 Oca 2021 - 12:30- Gündem

"Belediyemiz küçük bir fabrika"

2014 yılında Yeşilyurt Belediyesinin 249 personelinin bulunduğu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şu anda belediyede bin 420 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Başkan Çınar, belediyenin aynı zamanda küçük bir fabrika olduğunu belirterek, “Her yeni iş, yeni istihdam demek. Her tesis, her kıraathane, her park, her yeşil alan haliyle istihdama katkı da sunuyor” dedi.