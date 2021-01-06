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06 Oca 2021 - 12:30- Gündem

"Belediyemiz küçük bir fabrika"

2014 yılında Yeşilyurt Belediyesinin 249 personelinin bulunduğu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, şu anda belediyede bin 420 kişinin istihdam edildiğini kaydetti. Başkan Çınar, belediyenin aynı zamanda küçük bir fabrika olduğunu belirterek, “Her yeni iş, yeni istihdam demek. Her tesis, her kıraathane, her park, her yeşil alan haliyle istihdama katkı da sunuyor” dedi.
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, BUSABAH gazetesine konuşarak Yeşilyurt Belediyesinde çalışan mevcut personel sayısını açıkladı. Kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çınar, hem İŞKUR hem de İŞKUR haricinde personellerinin bulunduğunu söyledi.

“İŞKUR’DAN 120 PERSONELİMİZ BULUNUYOR”

2014 yılında belediyede 249 kişinin çalıştığını hatırlatan Başkan Çınar,

Yeşilyurt Belediyemiz 2014 yılında kurulduğu zaman 249 kişi çalışıyordu, bugün belediyemizde İŞKUR haricinde çalışan bin 300 kişi ve İŞKUR’dan da 120 personelimiz bulunuyor. Toplam bin 420 kişi direkt Yeşilyurt Belediyesinden ailesine, evine ekmek götürüyor. Her yeni iş, yeni istihdam demek. Her tesis, her kıraathane, her park, her yeşil alan haliyle istihdama katkı da sunuyor. Belediyemiz aynı zaman küçük bir fabrika da diyebiliriz. İnşallah artırımı ve inovasyonuyla kendini geliştiren ve çalışan sayısını artıran da bir fabrika olur

şeklinde konuştu.

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06 Oca 2021 - 12:30 Malatya- Gündem

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