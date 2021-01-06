"Belediyemiz küçük bir fabrika"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, BUSABAH gazetesine konuşarak Yeşilyurt Belediyesinde çalışan mevcut personel sayısını açıkladı. Kısa bir değerlendirme yapan Başkan Çınar, hem İŞKUR hem de İŞKUR haricinde personellerinin bulunduğunu söyledi.
“İŞKUR’DAN 120 PERSONELİMİZ BULUNUYOR”
2014 yılında belediyede 249 kişinin çalıştığını hatırlatan Başkan Çınar,
Yeşilyurt Belediyemiz 2014 yılında kurulduğu zaman 249 kişi çalışıyordu, bugün belediyemizde İŞKUR haricinde çalışan bin 300 kişi ve İŞKUR’dan da 120 personelimiz bulunuyor. Toplam bin 420 kişi direkt Yeşilyurt Belediyesinden ailesine, evine ekmek götürüyor. Her yeni iş, yeni istihdam demek. Her tesis, her kıraathane, her park, her yeşil alan haliyle istihdama katkı da sunuyor. Belediyemiz aynı zaman küçük bir fabrika da diyebiliriz. İnşallah artırımı ve inovasyonuyla kendini geliştiren ve çalışan sayısını artıran da bir fabrika olur
şeklinde konuştu.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.