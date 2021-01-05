Busabah Malatya Busabah Malatya
05 Oca 2021 - 17:59- Spor G: 05 Oca 2021 - 18:13

Kaplan Kükremedi!

Süper Lig’in 17. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 2-2 sona erdi.
mask

Maçtan dakikalar ( ikinci yarı)

52. dakikada sağ kanattan atağa çıkan Yeni Malatyaspor’da Tetteh’in ceza alanına yaptığı ortada Fofana’dan seken top ile buluşan Kubilay’ın sert vuruşunda top az farkla auta çıktı.
62. dakikada Yeni Malatyaspor’da sol kanattan gelişen atakta ceza alanına yapılan ortada Tetteh’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 2-2
69. dakikada ev sahibi takımda Adem’in ceza sahası dışından kaleye çektiği şut defansa çarparak uzaklaştı.
74. dakikada Sivasspor’da sağ kanattan gelişen atakta Hakan Yeşilyurt’un kaleye çektiği sert şutu Ertaç tek hamlede tutarak tehlikeye izin vermedi.
83. dakikada ev sahibi takımda tek başına orta sahada altığı topla ceza sahasına giren Chebake’nin kaleye çektiği şut auta çıktı.

Stat: Yeni Malatya


Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Mustafa Savranlar xx, Cemal Alpay xx
Yeni Malatyaspor: Ertaç xx, Chebake xx, Wallace xx, Semih xx, Bülent xx, Ahmed xx (Olcay dk. 87 ?), Acquah xx (Umut dk. 79 ?), Adem xx, Tetteh xx, Fofana xx (Lukoki dk. 65 x), Topalli xx (Kubilay dk. 46 x)
Yedekler Abdulsamed, Umut, Mustafa, Hadebe, Erkan, Ndayishimiye, Zeki, Olcay
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
DG Sivasspor: Ali xx, Robin xx, Appindangoye xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Ziya dk. 90 ?), Claudemir xx, Fajr xx (Felix dk. 68 x), Gradel xx (Kayode dk. 80 ?), Yatabare xx
Yedekler: Camara, Ziya, Kone, Ninga, Samassa, Muammer, Yasin
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Goller: Fofana (dk. 24), Tetteh (dk. 62) (Yeni Malatyaspor), Hakan (dk. 17), Gradel (dk. 31) (DG Sivasspor)
Sarı Kartlar: Topalli, Wallace, Acquah (Yeni Malatyaspor), Uğur (DG Sivasspor) ( İHA)

# spor, maç, malatya, son dakika, yeni, İHA, malatyaspor, yeni malatyaspor, yeşilyurt, ikinci, Erdoğan

05 Oca 2021 - 17:59 Malatya- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Malatya Markaları

Malatya Busabah Gazetesi, Malatya ile özdeşleşen markaları ağırlıyor.

+90 (422) 325 11 19
Reklam bilgi
YOSSOUF’A Nazar Değdi! mask
YOSSOUF’A Nazar Değdi!
Bari Sivas'ı Güldürmeyin! mask
Bari Sivas'ı Güldürmeyin!
YMS 2020 ‘de 7 kez kazandı mask
YMS 2020 ‘de 7 kez kazandı
Malatya Büyükşehir Voleybol, ilk Yarıyı 6.Sırada Tamamladı mask
Malatya Büyükşehir Voleybol, ilk Yarıyı 6.Sırada Tamamladı
Yeşilyurt Gözünü Zirveye Dikti! mask
Yeşilyurt Gözünü Zirveye Dikti!
Kadın Voleybolcular Sezona Hazırlanıyor mask
Kadın Voleybolcular Sezona Hazırlanıyor
Anket Malatya'nın En Başarılı Belediye Başkanı?
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET
Malatya’ya 2. Kanalboyu Geliyor mask
Malatya’ya 2. Kanalboyu Geliyor
Kaplan Vites Düşürdü! mask
Kaplan Vites Düşürdü!
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda mask
Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda
Öznur Çalık'tan Müjde mask
Öznur Çalık'tan Müjde
133 milyon Tl'nin Hesabını Kim Verecek? mask
133 milyon Tl'nin Hesabını Kim Verecek?
Esnaftan hayal kırıklığı mask
Esnaftan hayal kırıklığı

GALERİ

Evinde Ölü Bulundu mask
Evinde Ölü Bulundu
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu? mask
Hurdacılar sorunu çözülüyor mu?
Binbir Derde Deva mask
Binbir Derde Deva
Erkeklerin Yeni Rakibi mask
Erkeklerin Yeni Rakibi
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı mask
Başkan Gürkan, Polis Memurlarını Unutmadı
Otomobil Farelerine Tutuklama mask
Otomobil Farelerine Tutuklama
BEĞEN 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL