05 Oca 2021 - 17:59- Spor

Kaplan Kükremedi!

Süper Lig’in 17. Haftasında Yeni Malatyaspor sahasında DG Sivasspor’u konuk etti. Karşılaşma her iki takımın karşılıklı golleri ile 2-2 sona erdi.