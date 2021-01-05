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05 Oca 2021 - 13:30- Spor G: 05 Oca 2021 - 13:55

Hamzaoğlu'nun Listesi Askıda

Süper Lig’de 17.hafta heyecanı yaşanırken, yeni yılın gelmesiyle birlikte bir yandan da kulüpleri ara transfer heyecanı sardı. 2020-2021 Sezonu İkinci Transfer ve Tescil Dönemi bugün resmen başladı. İki kulvarda mücadele veren Yeni Malatyaspor’daki geleceği önümüzdeki günlerde netleşecek olan Hamzaoğlu’nun transfer listesi şimdilik yönetim tarafından askıda bekletiliyor.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Futbolda 2020-2021 Sezonu 2. Transfer Dönemi bugün resmen başladı. Süper Lig’de devre arasının yaşanmayacağı bu sezon kulüpler renklerine bağlayacakları yeni oyuncuları sözleşmelerini yapar yapmaz direkt olarak oynatabilecek. Bu doğrultuda transfer çalışmalarına hız veren bütün kulüpler eksik gördükleri bölgelere takviye yapacak. Profesyonel liglerde ikinci transfer ve tescil dönemi 5 Ocak 2021 başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Süper Lig ve kupada aynı anda mücadele veren Yeni Malatyaspor’un, ligin ikinci yarısında yoğun geçecek maç trafiğini göz önünde bulundurarak kadrosunu orta saha ve hücum bölgelerine takviye yapması bekleniyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun yönetime sunduğu transfer listesinde yer alan bazı isimlerin tecrübeli teknik adamın yakından tanıdığı eski öğrencileri oldukları ifade ediliyor. Takımdaki geleceği Sivasspor ve Kayserispor maçlarının ardından Galatasaray ile oynanacak kupa maçıyla netleşeceği tahmin edilen Hamzaoğlu’nun transfer listesi şimdilik yönetim tarafından askıda bekletilirken, ligin ikinci yarısında kadroda düşünülmeyen bazı isimlerle ise yolların ayrılması bekleniyor. Bu oyuncular arasında Erkan Kaş, Berk Yıldız ve Cueva gibi isimler yer alıyor.

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05 Oca 2021 - 13:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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