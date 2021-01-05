“Esnafımızı siyasi malzeme yaptırmayız”

Pandemi süreciyle bir çıkmaza giren minibüs ve servisçiler, neredeyse iş yapamaz duruma gelmiş, birçok konuda mağdur olmuşlardı. Hala mağduriyetleri devam eden minibüs ve servisçi esnaflarının 2021 yılında daha fazla çıkmaza girmesini istemediklerini BUSABAH gazetesine konuşarak anlatan Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, önemli açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs tedbirlerinden dolayı en çok etkilenen sektörlerden birisinin ulaşım sektörü olduğunu ifade eden Başkan İnce, ulaşım sektörü içerisinde de en çok etkilenenlerin ise halk otobüsü, servisçi ve minibüsçü esnafları olduğunu söyledi.

“SALGININ BU KADAR UZAYACAĞINI BİLEMEDİK”

24 Ocak depreminden sonra servisçi esnafının iş yapamaz hale geldiğini dile getiren Başkan İnce,

Halk otobüsü ile minibüsçü esnafı sahada çalıştığı için yine bir harçlığını, evine götürebileceği bir ekmek parasını kazanabilir seviyede. Elbette ki böyle konuşurken şoför, minibüsçü, otobüsçü esnaflarının bankalara olan borçlarını, kredilerini borçlarını ödeyemez halde, araçlarını değiştirdiler bunun borcunu ödeyemez durumda. Sadece ve sadece çoluk çocuğunun nafakasını kazanacak bir seviyede olduğunu görüyoruz. 24 Ocak depremi dolaysıyla Malatya ve Elazığ’ın Türkiye’deki konumu farklı. Yaklaşık bir yıl oldu. Bir yıldır servisçi esnafı kontağının marşına basmadı. Aracı evinde bağlı bir şekilde bekliyor. Biz Koronavirüs salgının bu kadar uzayacağını tahmin edemedik. Okullar önümüzdeki ay açılır, diğer ay açılır diye hep hayal ve ümitlerle bekledik. Ve süreç uzadı, şimdi 2021’in ilk haftasına girdik

ifadelerini kullandı.

“HİÇBİR ŞEY YAPILMADI”

Servisçilerin unutulmamasının peşinde olduğunu kaydeden Başkan İnce,

Bu süreçte servisçi esnafımızın mağduriyetini, halini, hatırını sadece Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan oldu. Ben bu konuda yardımların maddi değerinden çok, esnafa verilecek değerin ve önemin peşindeyim. Bizlerin unutulmamasının peşindeyim. Özellikle salgının ilk başladığı an itibariyle Büyükşehir Belediye Başkanımızın maske, dezenfektan, gıda kolisi destekleri yardımları oldu. Biz sahada şunu görüyoruz. Diğer belediyelerimiz veya siyasilerimiz servisçi esnafını siyasi basamak olarak kullanıyorlar. Burada şunu anlatmak istiyorum: Popülist siyaset yapılıyor. Büyükşehir Belediyesinin bazı yardımları yapmadığını farz edelim, ama sen ilçe belediyesi olarak, ilçendeki servisçi esnafı için ne yaptın veya bakkal, kantinci, kırtasiyeci, kahveci esnafına ne yaptın, hiçbir şey yapılmadı. Sadece bizim gariban esnaflarımızın fotoğraflarını kullanarak, şov, siyaset yaptılar. Bizim kırgınlığımız bunadır. Tabii ki bugünler gelip geçecek. Rızkı veren Rabbimdir. Bir kapı kapanır, bir kapı açılır. Ama biz bu süreçte, ‘Servisçi esnaflarımızın üzerinden siyaset yapıldı.’ Kimse de kusura bakmasın. Biz esnafımızı siyasi malzeme yaptırmayız. Bu noktada koskoca merkez ilçe belediyelerinin esnafa verdiği gıda yardımı 50 koli. Ben bunu kamuoyunun takdirine sunuyorum

şeklinde konuştu.

EĞER SEN SERVİSÇİYİ DÜŞÜNÜYORSAN…

Başkan İnce,

Bu belediye başkanları, bu siyasetçiler 11 aylık süreçte 50 koli vererek esnafa yardım ettiklerini mi zannediyorlar? Bu muhalefet partisinin veya iktidar partisinin belediyeleri olabilir. Birileri çıkıyor servisçi esnafını mağdur gibi göstererek algı yapıyor, bakıyorsunuz kendi ilçe belediyesi bir gıda kolisi yardımında bulunmamış. Eğer sen servisçiyi düşünüyorsan, sen çaycı, kahveci esnafını düşünüyorsan merkezdekini boş ver, kendi ilçendeki esnafa yardım et. Buna örnek verecek olursak, Akçadağ, Arguvan, Arapgir, Pütürge, Doğanyol, Kale vs. herkes kendi ilçesindeki servisçi, kahveci, kantinci, kırtasiyeci esnaflarına karınca kararınca destek olsaydı bu süreç buraya kadar gelmezdi. Herkes her şeyi Malatya Büyükşehir Belediyesinden bekliyor. Büyükşehir Belediye Başkanı her yere ulaşamaz

dedi.

“GELİR KAYBI AYNEN DEVAM EDECEK”

“Burada üzüldüğümüz nokta şu: Esnafımız daima yardım eden konumdayken yanımızda hosteslerimiz, şoförlerimiz, muavinlerimiz çalışırken gıda kolisi alacak seviyeye düştüyse bu süreci iyi düşünmek lazım” diyen Başkan İnce, sözlerine şöyle devam etti:

“Büyükşehir Belediyesinin bizlere yapacağı yardım bir yere kadar. Bir yerden sonra tıkanıp, kalır. Burada hükümetimizin buna mutlaka el atması gerekiyor. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızı karşılamamız sırasındaki diyaloğumuzu, algı operasyonu yaparak Türkiye’de ve Malatya’da birtakım sorunları bir cümle üzerinden çözeceğini düşünenler, yanılıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm esnafa ayırt etmeden 3 bin lira para verdi. Tabii ki, bu para bankadaki kredilerimizi ödememize destek değil. Bu borçlarımızı, araçlarımızı, giderlerimizi karşılamada çok büyük bir destek değildir ama mağdur olan, dükkânı kapanan, kontağı kapanan servisçinin en azından doğal gazını, elektriğini ödemesinde 3 ay ödemesine katkı sağlar. Bunun köklü çözümü ancak ve ancak devletimizin kredilerimizi bir yıl faizsiz ertelemesiyle olur. Önümüzdeki okul sezonuna kadar servisçi esnaflarımızın ulaşımla ilgili tüm şoför esnaflarımızın gelir kaybı aynen devam edecek. Sadece sahada çalışmış görüneceğiz, fakat para kazanamayacağız. ‘Salgın bitti’ denildikten sonra eski kazancımızı kazanmaya başlarız. Devletimizden tek ricamız, kamu bankalarına olan kredilerimizin bir yıl faizsiz ötelenmesi. Bunun haricinde bir çözüm bulamıyoruz. Ben devletimizi şöyle görüyorum: Biz vergi vereceğiz ki, devletimizin kazası dolsun. Millet vergi verecek ki, hazine dolsun. Biz vergi veremeyeceğimiz için devletimizin de bu Korona’dan dolayı zor durumda olduğunu bizler de farkındayız. Biz devletimizden büyük hibe ve paralar alıp da ‘fabrika kuracağım’ deyip devleti dolandıran esnaf gruplarından değiliz. Bizler devlet adına çalışan, devletin bir neferiz. Biz sadece borçlarımızın ertelenmesini istiyoruz.”