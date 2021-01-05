Geç Biten İşlerin Nedeni Bu!

Geç biten işlerin ihale yasasından kaynaklandığını söyleyen Tüfenkci,
Gecikmelerin nedeni oradaki bürokrat arkadaşlarımızın işi takip etmede ki sıkıntıları bir de ihale mevzuatından kaynaklanan müteahhitlerin yetersiz olması, iflas etmesi ve işi bırakmasından kaynaklanıyor. Bir müteahhit işi bıraktığında ikincisinin ihale yapımı bir seneye kadar uzuyor. Dolayısıyla bu konuda yeniden Türkiye’de kamu ihale yasası noktasında bir çalışma yapılmasında fayda var. Bu durum yeterli teminatlara bağlanabilir, ikincisi yeterliliği olmayanlar için birtakım düzenlemeler yapılabilir. Hangi ilde yatırım yapılıyorsa o ilin bürokratı da müdürü de takibini iyi yapması gerekiyor
sözlerini kaydetti.
“TÜRKİYE’DE İHALE YASASININ YENİDEN ELE ALINMASI LAZIM”
Bu ihale mevzuatından dolayı müteahhitlerden dolayı geç biten işler var. Esasında bu sıkıntılar sadece Malatya’da değil tüm Türkiye’de var” diyen AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, “Gidin sorun, Adıyaman’daki arkadaşlarımızda vatandaşlarımızda aynı şeyi söyler, Elâzığ’daki arkadaşlarımızda aynı şeyi söyler biz Malatya içerisinde düşündüğümüz için böyle algılanıyor. Ben bunu bakan olduğum zaman fark ettim. Tüm illere gidince görüyorsunuz mesela Ağrı’nın hastanesi 10 yıldır, bitmemiş neden kaynaklanmış 4-5 müteahhit iflas etmiş. Türkiye’de ihale yasasının yeniden ele alınması lazım mesela kuzey çevreyolunda çalışmalar vardı ama ihalesi 2017 sonunda yapıldı. 2018’de yer teslimi yapıldı. Bir ihale süresi var, dolayısıyla o ihale süresi daha bitmedi
ifadelerine yer verdi.
“VATANDAŞIN ZİHNİNDE GECİKME VAR GİBİ GÖZÜKÜYOR”
Çevre yolu 20 yıldır konuşulduğu için gecikme varmış gibi algılandığını savunan Tüfenkci,
Şu anda çevre yolunda bir gecikme yok, müteahhittin alacağı yok, ödenekler veriliyor. Kamulaştırmalar yapılıyor. Dolayısıyla bir gecikme yok ama vatandaşın zihninde gecikme var gibi gözüküyor. Çünkü bu konu 40 seneden beri konuşuluyor. AK Partiden öncede bir çevre yolu ihtiyacı vardı ve konuşuluyordu. Bir vagon fabrikası 40 yıldır, konuşuluyor. Bir YİMPAŞ belki 20 senedir, konuşuluyor. Ama şimdi orası Büyükşehir Belediyesine devredildi ve yeni bir proje yapıyorlar. O bataklıktan Malatya’nın o harabe görüntüsünden kurtarılmış olacak yani bu çalışmaları süresi içerisinde yapıyoruz. Battalgazi devlet hastanesi biz konuşmaya başladığımızdan 2 sene önce Malatya istiyordu. 2014-2015 seçimlerinde ama ihalesi Bakanlığım döneminde yapıldı ve süresi içerisinde oldu. Tabii geç biten yatırımlar yok muydu, vardı. Örneğin stat süresi içinde gecikerek bitti. Yüzme havuzu, kapalı spor salonu bunlar gecikerek bitti. Ama Millet Bahçesi şu anda bitmiş vaziyette Allah nasip ederse Malatya’nın büyük bir ihtiyacı olan halk kütüphanesi yapıyoruz. Gecikmelerin nedeni oradaki bürokrat arkadaşlarımızın işi takip etmede ki sıkıntıları bir de ihale mevzuatından kaynaklanan müteahhitlerin yetersiz olması, iflas etmesi ve işi bırakmasından kaynaklanıyor. Bir müteahhit işi bıraktığında ikincisinin ihale yapımı bir seneye kadar uzuyor. Dolayısıyla bu konuda yeniden Türkiye’de kamu ihale yasası noktasında bir çalışma yapılmasında fayda var. Bu durum yeterli teminatlara bağlanabilir, ikincisi yeterliliği olmayanlar için birtakım düzenlemeler yapılabilir. Hangi ilde yatırım yapılıyorsa o ilin bürokratı da müdürü de takibini iyi yapması gerekiyor. Bu saydığım aksaklıklar giderilirse büyük oranda gecikmeler önlenebilir. Mesela Onkoloji Hastanesi’nde de müteahhit işi bırakacaktı, sağ olsun rektörümüz buna izin vermedi ve iş zamanında bitti. Yama Dağı’da müteahhitten kaynaklandı, ödenek yetersizliğinden kaynaklandı, yanlış yer seçimi de düşünülebilir
şeklinde konuştu.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.