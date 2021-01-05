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05 Oca 2021 - 12:00- Gündem G: 05 Oca 2021 - 12:09

Malatya’ya İstihdam Kapısı Olacak

Malatya'da, 1989'da tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası alanına Türk Kızılayı Afet Barınma Sistemleri Fabrikasını kuruyor. AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık, fabrikanın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ve Mart ayı sonunda faaliyete geçeceğini açıkladı.
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Malatya’da, 32 yıl önce tamamlanan ancak hiç kullanılmayan atıl vaziyetteki Vagon Onarım Fabrikası’nın yerine Türk Kızılayı tarafından yapılan yatırımla prefabrik konut üretimi, tekstil ve Kızılayın ihtiyaç duyduğu çadır ve ekipmanlar üretilecek.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu üyesi Umut Yalçın, Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ile birlikte fabrika alanında incelemelerde bulundu.

Milletvekili Çalık burada yaptığı açıklamada, Malatya’da Sümer Holding AŞ’ye ait olan ve 1989’da tamamlanan 52 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikanın, o tarihten bu yana hiç kullanılmadığını, yıllardır atıl halde bulunan fabrikanın Türk Kızılayı tarafından Afet Barınma Sistemleri Fabrikası’na dönüştürülmesinde sona gelindiğini söyledi.

MART AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Çalık, fabrikanın fiziki gerçekleşme oranının yüzde 92'ye ulaştığını ve Mart ayı sonunda faaliyete geçmesinin planlandığını belirterek,

37 bin 500 metrekare kapalı alanda üretime başlayacak fabrikadan dünyaya ürünler ihraç edilecek, bu yatırım kente ve ülke ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır

diye konuştu.

1000 KİŞİYE İSTİHDAM KAPISI

Çalık, fabrikada yaklaşık bin kişinin istihdam edileceğini belirterek, bu alanda ‘lojistik köy’ projesinin de hayata geçmesi için gerekli girişimlerde bulunduğunu sözlerine ekledi. Türk Kızılay Genel Merkez Denetleme Kurulu Başkan Yardımcısı Umut Yalçın ile Kızılay Malatya Şube Başkanı Ramazan Soylu ise, Milletvekili Öznur Çalık’ın Türk Kızılayını yürekten desteklediğini ve bu yatırımın gerçekleştirilmesinde çok büyük emek sahibi olduğu ifade ettiler. (Bülten)

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05 Oca 2021 - 12:00 Malatya- Gündem

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