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05 Oca 2021 - 11:30- Spor G: 05 Oca 2021 - 11:37

Kasa Boş Önlem Alın

Geçen sezon küme düşmenin kaldırılmasıyla Süper Lig’deki mücadelesine kaldığı yerden devam eden Yeni Malatyaspor’da, BB. Erzurumspor maçı sonrası patlak veren maddi sorunların gün yüzüne çıkması, yönetimin hem ekonomik anlamda zor günler geçirdiği yorumlarına neden olurken hem de teknik heyet ile yönetim arasında ciddi anlaşmazlıkların olduğu gerçeğini gün yüzüne çıkardı.
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Göreve geldiği günden itibaren yapılan transferler harcamaları, şampiyonluk primleri, ayakbastı paraları, satılan futbolculardan kazanılan gelirler ve sponsorluk gelirleri gibi birçok konuda kamuoyuna şeffaf bir açıklamada bulunmayan başkan Adil Gevrek ve yönetiminin, her sezon yaşanan başarısızlığın faturasını teknik heyete keserek hoca değiştirmesi Sarı kırmızılıların kurumsal bir yapıya kavuşamamasına neden oluyor. Malatya kamuoyunun Yeni Malatyaspor’un kasasına giren paranın akıbeti konusunda bilgilendirilmemesi Sarı kırmızılı kulübe gönül verenlerin kafasında soru işaretlerine neden olurken, her sezon sportif anlamda yaşanan istikrarsız gidişat taraftarlar nezdinde endişeyle karşılanıyor. Geçen sezon Bifouma’nın alacaklarını ödemek için kulübün arabalarını satan yönetimin bu sezonda günü geçmiş futbolcu alacaklarını banka kredisi ile ödediği, federasyondan gelen yayıncı kuruluş ödemesinin büyük bir kısmının bu kredinin faizine gittiği iddia edildi. Bu durum doğal olarak kulübün kasasının boş olduğu ve Yeni Malatyaspor’un gittikçe faiz batağına sürüklediği anlamına geliyor.

CİDDİ ZARARLAR SÖZ KONUSU

Kasımpaşa galibiyetinin ardından basın karşısına geçen Adil Gevrek’in geçen yıl yaşanan olumsuz hadiselerden dersler çıkarıldığı yönündeki açıklamalarının ardından bir hafta arayla Erzurumspor mağlubiyetinin ardından, Hamzaoğlu’nun mağlubiyetin faturasını ekonomik sorunlar gerekçe gösterilerek yönetime yıkması Gevrek’in açıklamalarının ne derece samimi olduğu konusunda bir kez daha sorgulanmasına neden oldu. Adil Gevrek, yayıncı kuruluşun yapmış olduğu indirimden dolayı 30 milyon lira kayıp ettiklerini ifade etmiş ligi en iyi yerde bitirmeyi ve ekonomik dengeleri sağlamak zorunda olduklarını işaret etmişti. Buna rağmen Cueva ve Herrera transferlerinde kiralama bedelleri konularında Sarı kırmızılı kulübün büyük zarara uğradığı gelen bilgiler arasında yer alırken yönetimin her zamanki gibi kulübün kasasından ne kadar para çıktığını şeffaf şekilde açıklamaması önceki yıllarda yaşanan hataların tekrar mı ediliyor sorularını akıllara getiriyor. Şehrin siyasilerinin ve ileri gelenlerinin bu konuda sessiz kalması ise hayretlikle karşılanırken yönetimin Mali Kongre yapmama konusunda ısrarcı olması işlerin yolunda gitmediğine işaret ediyor.

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05 Oca 2021 - 11:30 - Spor

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