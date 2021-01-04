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04 Oca 2021 - 17:00- Gündem G: 04 Oca 2021 - 17:09

Ağbaba: İnsanlar vergi içiyor

Yeni yılla birlikte zam haberleri gelmeye başladı. Alkollü içeceklere de yüzde 17 ÖTV zammı geldi. Özel Tüketim Vergisi'ne (ÖTV) sosyal medya hesabından tepki gösteren Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "İnsanlar vergi içiyor" dedi.
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Malatya CHP Milletvekili Veli Ağbaba ÖTV zammı eleştirisini sosyal medya hesabından duyurdu. Ağbaba, açıklamalarında hükümete yüklenerek,

Alkollü içeceklerde ÖTV oranı %17 arttırıldı Alkolden alınan vergilerde yine dünya lideriyiz! Alınan vergilerse içki tüketimini azaltmıyor; aksine vatandaşı merdiven altı seçeneklere, sahte içkiye de itiyor. İnsanlar vergi içiyor. Devlet bütçeyi alkolden finanse ediyor.

ifadelerini kullandı. ( Haber Merkezi).

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04 Oca 2021 - 17:00 - Gündem

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