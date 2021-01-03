Komşu Yine Sallandı

03 Oca 2021 - 17:30- Gündem

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Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de oldu. Deprem kent merkezi başta olmak Malatya’dan da hissedildi.