Komşu Yine Sallandı

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03 Oca 2021 - 17:30- Gündem G: 03 Oca 2021 - 18:18

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Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de oldu. Deprem kent merkezi başta olmak Malatya’dan da hissedildi.
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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin, 8.50 kilometre altında meydana geldi. ( HABER MERKEZİ)

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03 Oca 2021 - 17:30 Malatya- Gündem

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