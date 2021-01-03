Komşu Yine Sallandı

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin, 8.50 kilometre altında meydana geldi. ( HABER MERKEZİ)
03 Oca 2021 - 17:30- Gündem Güncelleme: 03 Oca 2021 - 18:18
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Elazığ’da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de oldu. Deprem kent merkezi başta olmak Malatya’dan da hissedildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.