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02 Oca 2021 - 16:26- Gündem G: 02 Oca 2021 - 16:38

Malatya İşletme Müdürlüğü Personel Taşıma Hizmeti Alacak

Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İşletme Başkanlığı (Msb Ant) Malatya İşletme Müdürlüğü 11 ay personel servisi hizmeti alınacağını duyurdu.
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Basın ilan kurumu ilan.gov.tr web sitesinde yer alan ilanda “Kahramanmaraş/Pazarcıkta konuşlu ünitelerimizin 11 aylık personel taşıma hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır” açıklamaları yer aldı.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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02 Oca 2021 - 16:26 Malatya- Gündem

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