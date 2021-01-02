Malatya Büyükşehir Voleybol, ilk Yarıyı 6.Sırada Tamamladı

Ligde iddiasını sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarının ilk maçında 24 Ocak Pazar günü deplasmanda Şanlıurfa Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.
Cizre Belediyespor’un ilk yarıyı lider tamamladığı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda ilk yarıyı 18 puanla 6’ncı sırada tamamlayan Malatya Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıya iddialı hazırlanıyor.
TVF Erkekler Voleybol 1.Ligi B Grubu’nda ikinci devre 24 Ocak’ta oynanacak olan müsabakalarla başlayacak.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.