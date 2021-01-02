179 Sözleşmeli Personel Alınacak

Basın ilan kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre; Akdeniz Üniversitesi 179 sözleşmeli personel alacak. Alınan personeller Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) istihdam edilecek.

Üniversitenin, ilan.gov.tr internet sitesinde yer alan ilanına göre önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu ve lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu (*Eczacı hariç) puan sıralaması esas alınacak.

Online başvurular dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

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