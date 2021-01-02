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02 Oca 2021 - 12:00- Yaşam

Esnaftan hayal kırıklığı

Gürkan’ın destek paketinden gıda çıktı.

Mutlu Sarıgül
Mutlu Sarıgül Tüm Haberleri
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Çay ocağı ve kahveci esnafları belediyelerden umduklarını bulamadılar. Çevre temizlik, reklam-ilan vergilerinin alınmaması, kira yardımı gibi destek bekleyen esnaflara gıda paketinin gelmesi büyük bir şaşkınlık yarattı. Esnaflar,

Herhalde Büyükşehir Belediyemiz, 2 paket makarnayla kredi borçlarını, bir paket peçeteyle dükkân kirasını, bir ıslak mendille de çevre temizlik ile reklam-ilan vergimizi ödememizi bekliyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ismini esnafın gönlüne altın harflerle yazdırırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ismini maalesef gıda paketlerinin üzerine yazdırdı. Böyle reklam olmaz.

dediler.

Çevre temizlik, reklam-ilan vergilerinin alınmaması, kira yardımı gibi destek bekleyen kahveci ve çay ocağı işleten esnaflara Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin gönderdiği gıda paketi büyük bir hayal kırıklığına neden oldu. Geçmiş dönemde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yerini kapatan esnafa destek paketinin içerisinde bin 500 lira yardım çıkarken, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin esnaflara verdiği destek paketinden 2 paket makarna, 1 kâğıt havlu, 1 tane 500 gramlık salça ve çay, 1 peçete, birer paket bir kiloluk bulgur, pirinç, mercimek, şeker, 2 kilogram un, bir tane ıslak mendil çıkması şaşkınlık yarattı.

Büyükşehir ve diğer ilçe belediyelerinin pandemi desteklerinden bir şey bulamayan esnaflar BUSABAH gazetesine konuşarak, ‘Bu dünyada Antepli olmak varmış!’ diyerek önemli açıklamalarda bulundular.

Esnaflar, Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden ve diğer belediyelerden beklentilerinin çevre temizlik ve reklam-ilan vergilerinden muaf tutulmak olduğunu belirterek, kendilerine gıda paketi desteğini verilmesine şaşırdıklarını söylediler.

“SANKİ BELEDİYELER BİZLERLE ALAY EDİYORLAR”

“Zor durumdayız” diyen esnaflar şunları kaydettiler:

Zor durumda olduğumuzu bir türlü görmüyorlar. Bizler ev geçindiriyoruz, iş yerlerimiz kapalı. Sanki belediyeler bizlerle alay ediyorlar. Bizlerden alınan vergilerin hibe edilmesini istedik. Bakın Gaziantep Büyükşehir Belediyesi esnaflarına nasıl yaklaştı. Bizim destek paketimizden 1 haftalık gıda yardımı çıktı. Peki, 2. hafta ne yapacağız? Hadi paketi aldık, peki, elektrik, su, doğal gaz faturalarını, dükkân kiralarını, belediyeye verilen vergileri ne yapacağız? BAĞ-KUR primleri yükseldi, kredi borçlarımız da var, iş yerleri kapalı bunları nasıl ödeyeceğiz? Herhalde Büyükşehir Belediyemiz, 2 paket makarnayla kredi borçlarını, bir paket peçeteyle dükkân kirasını, bir ıslak mendille de çevre temizlik ve reklam-ilan vergimizi ödememizi bekliyor. Belediyelerin, esnafları için başını 2 elinin arasına alıp düşünmeleri gerekiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ismini esnafın gönlüne altın harflerle yazdırırken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise ismini maalesef gıda paketlerinin üzerine yazdırdı. Böyle reklam olmaz.

diye konuştular.

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02 Oca 2021 - 12:00 Malatya- Yaşam

Muhabir Mutlu Sarıgül

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