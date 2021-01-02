Akça Mahallesi sakinleri hem sulama suyu probleminden hem de depremden sonra kendilerine destek verilmediğine tepki gösteriyorlar. Sulama birliği olmadığı için sulama suyuyla MASKİ’nin ilgilenmesi gerektiğini ancak MASKİ’nin hazır olan 270 bin lira turanda bir projeyi yapmadığını ve kendilerini DAP’a yönlendirdiğini ileri süren Akça Mahallesi Muhtarı Emir Gülçek, DAP’ında 500 bin liranın altındaki projeyi yapmadığını kaydetti. Gülçek, “Sesimizi duyuramıyoruz. Vekilleri arıyoruz, vekillerimiz bize cevap vermiyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Bu iş aslında MASKİ'nin görevi, ama MASKİ yapmıyor” dedi.

Kale ilçesine bağlı Akça Mahallesi’nin sulama suyu sorunu, muhtar başta olmak üzere mahallelilerin tepkisine neden oluyor. 24 Ocak depreminden önce proje bedeli 270 bin lira turanda bir proje hazırlayan ve bu projeyi MASKİ’ye sunan mahalleliler, MASKİ’nin ‘Biz yapamayız, DAP’a gönderin’ sözleriyle karşılaşınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Depremden sonra sulama borularının tamamen tahrip olmasını da hesap eden mahallelileri, DAP’ın da 500 bin liranın altındaki projeyi yapmaması hepten çıkmaz yolu sokmuş durumda. Problemlerini dile getiren ve önemli açıklamalarda bulunan İzollu Muhtarlar Derneği Başkanı ve aynı zamanda Kale Akça Mahallesi Muhtarı Emir Gülçek, sulama suyunda MASKİ’yle problemleri bulunduğunu kaydetti.

“ÖZEL İDARE TARAFINDAN BU İŞLERİMİZ YAPILIYORDU”

Sulamayla ilgili projeyi ve tahrip olan boruları MASKİ’nin yapması gerektiğini dile getiren Muhtar Gülçek,

Arazilerimizi suladığımız bir sulama suyumuz var. Depremden dolayı buradaki borularını tahrip oldu. Belediyeye bağlanmadan önce Özel İdare tarafından bu işlerimiz yapılıyordu. Malatya büyükşehir olduğu için şimdi yapmıyorlar. Bizi belediyeye gönderiyorlar. Belediye gidiyoruz, ‘biz yapamayız’ diyorlar. Kale Belediyesi'nin bu işi yapmak için bir gücü yoktur. MASKİ'nin yapması lazım. MASKİ, ‘proje bedeli 270 bin lira, biz bunu yapamayız, bunu yapmamız için 500 bin liranın üzerinde proje bedeli olması lazım. ‘500 bin liranın altındaki projeleri yapamayız’ diyorlar.

diye konuştu.

“BİZ KÖYLÜ OLARAK YAPAMIYORUZ”

Sulama Birliklerinin olmadığını ifade eden Muhtar Gülçek,

DAP'a projemizi gönderdik, onlar da 500 bin liranın altındaki projeleri yapmayacaklarını söylediler. Bizim teklifimiz de bir ek proje yaparak 500 bin liranın üzerine çıkarak bizim bu sorunumuzun çözülmesi. Bizim Sulama Birliğimiz yoktur. Bu suyumuzu kim yapacak? Daha önce kendi gücümüzle yaptık ama depremden sonra tahrip oldu. 6 bin uzunludaki bu yeri MASKİ, 3 bin metrelik bölümünü proje altına aldı ama yapmıyor. Sulama için sistemin yapılması lazım. Biz köylü olarak yapamıyoruz, çünkü bölgede uçurumlar var, tehlikeli bir bölge. Birisi oradan düşse belediye sorumlu olur. Bu nedenle o bölgeye kapalı bir hat çekilmesini istiyoruz. Sesimizi duyuramıyoruz. Vekilleri arıyoruz, vekillerimiz bize cevap vermiyor. Kimseye ulaşamıyoruz. Bu iş aslında MASKİ'nin görevi, ama MASKİ yapmıyor. Boru istedik biz yapalım diye bize boru da vermiyorlar. ‘Yapamayız’ diyorlar. İlla ‘DAP olması lazım’ diyorlar.

şeklinde konuştu.

“BİZE ‘KALE’YE GELİN’ DİYORLAR”

Öte yandan depremle birlikte mahallesindeki yıkılan ve hasarlı olan evlerle ilgili herhangi bir çalışmanın yapılmadığını öne süren Muhtar Gülçek, şunları kaydetti:

Bu yıl bir deprem yaşadık. Ne yapacağımızı şaşırdık. Depremde 32 tane hane yıkıldı. Hiçbir haneye de destek verilmedi. Bize diyorlar ki ‘Kalede TOKİ yapıyoruz gelin, TOKİ'den ev alın.’ Peki, TOKİ'den ev alırsak, benim vatandaşım bu köyü nasıl bırakıp Kale'ye gidecek? Köyümüzde 70 hane var, 32 tanesi ağır hasarlı. Bize ‘Kale’ye gelin’ diyorlar. Burada ineği, tavuğu olan köylüler var. Bunlarla biz nasıl gidelim? Biz 400-500 yıldır bu köye yerleştik, yaşıyoruz. Dedelerimiz oraya yerleşmiş. Orada ailemiz, çocuklarımız var. Vali Bey diyor ki ‘Malatya'ya gelin, sizi işe yerleştirelim.’ Malatya'da ne iş yapacağız? Talebimizin hiçbirisi bugüne kadar yerine gelmedi. Depremden dolayı konteyner götürmüştüm, iki aydır bekliyor, kimse gelip konteynırı yerine yerleştirmedi. Hala da deprem meydana geliyor ve korku içerisinde yaşamaya devam ediyoruz.