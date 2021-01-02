Gölete Düşen Şahsın Cesedi Bulundu

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Battalgazi ilçesi Karakaya Baraj Gölü Atabey İskelesi mevkiinde balık tutmak amacıyla gölete açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, olumsuz hava şartları nedeniyle alabora oldu. Teknedeki Cumali Ş. ile oğlu Sercan Ş. kendi imkanlarıyla kıyaya çıkarken, 4 çocuk babası Mehmet Hanifi Özinal (40) gölette kayıp oldu.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama kurtarma ekipleri, kayıp şahsa ulaşmak için çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda şahsa ulaşılamazken, olumsuz hava şartları nedeniyle çalışmalara ara verildi. Sabah saatlerinde devam edilen arama çalışmalarında Mehmet Hanifi Özinal'ın cesedine kıyaya 20 metre mesafede suyun 7 metre derinliğinde ulaşıldı.
Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan şahsın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.