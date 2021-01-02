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02 Oca 2021 - 10:30- Spor

2021’e 3 Puanla Başlayalım!

Yeni yılın ilk karşılaşmasında Süper Lig’in 16.haftasında Ankaragücü’ne konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da gözler Adem ve Acquah’ın yokluğunda kimin forma giyeceğine çevrildi.

Ömer Ali Delibaş
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Yeni yılın ilk karşılaşmasında Süper Lig’in 16.haftasında Ankaragücü’ne konuk olacak olan Yeni Malatyaspor’da gözler Adem ve Acquah’ın yokluğunda kimin forma giyeceğine çevrildi. Başkent temsilcisi karşısında bu sezon kaydettiği 7 golle takımının en skorer oyuncusu olan kaptan Adem’siz mücadele edecek olan Sarı kırmızılıların umudu suskun golcü Tetteh olacak.

Yeni Malatyaspor, bugün saat 16.00’da Sarı lacivertli ekibin karşısına puan ya da puanlar almak için çıkacak. Ankara Eryaman Stadyumu’nda oynanacak mücadelede Volkan Bayarslan (İstanbul-Üst Klasman Hakemi), Mehmet Salih Mazlum (Trabzon-Üst Klasman Yardımcı Hakemi) ve Bilal Gölen (Balıkesir-Üst Klasman Yardımcı Hakemi) görev yapacak. Maçın 4.hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz (İstanbul-Üst Klasman Hakemi)

Süper Lig’de bu sezon geride kalan 15 haftada dış sahada oynadığı 7 maçta 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor, son 5 maçta bir kez kayıp eden Ankaragücü ile kozlarını paylaşacak. 2020-2021 sezonunun ilk dış saha galibiyetini ligin 12.haftasında Fenerbahçe’ye karşı 3-0’lık skorla alan Sarı kırmızılılar sonrasında ligin 14.haftasında Alanyaspor ile Antalya’da oynadığı maçtan da 1 puanla ayrılarak yoluna devam etmişti. Ligde 6 maçlık yenilmezlik serisi geçen hafta Erzurumspor karşısında alınan 3-1 mağlubiyetle sona eren Yeni Malatyaspor, Ankaragücü ile oynayacağı mücadeleye yeniden çıkış gözüyle bakıyor. Kaptan Adem Büyük ve Acquah dışında eksik oyuncunun bulunmadığı temsilcimizde takımla birlikte antrenmanlara katılan Lukoki’nin de Ankaragücü kafilesinde yer alması bekleniyor. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Acquah’ın yokluğunda sahaya Ahmet Ildız’ı sürmesi beklenirken, kaptan Adem’in yerine ise Olcay Şahan’a şans vermesi bekleniyor. Öte yandan Yeni Malatyaspor’u Ocak ayı içinde ligde ve kupada oynayacağı maçlarla yoğun bir program bekliyor. Sarı kırmızılılar ligde ay sonuna kadar Sivasspor, Kayserispor, Rizespor, Hatayspor, Galatasaray (2) ve Karagümrük takımlarıyla karşılaşacak.  

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02 Oca 2021 - 10:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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