Öznur Çalık'tan Müjde

Karayollarının yatırımlarını değerlendirme toplantısına katılan AK Parti MKYK Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 442 kilometreye çıkardıklarını kaydetti. Çalık, Vagon Onarım Fabrikası alanına bir “ Lojistik Köy” kurulması için görüşmelerini sürdüklerini dile getirerek, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmede kentte “Lojistik Köy” kazandırılması talebinde bulunduklarını söyledi.

Milletvekili Çalık, Malatya’daki belediye başkanları ve Karayolları 8. Bölge Müdürü Ökkeş Ceylan ile birlikte karayolları yatırımlarını değerlendirme toplantısına katıldı. Kuzey Çevreyolu şantiyesinde gerçekleşen toplantıda konuşan Çalık, Malatya’da 2003 yılında 36 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu, 442 kilometreye çıkardıklarını, hem bu sayede hızlı güvenli, konforlu ulaşım hem de akaryakıt ve zamandan tasarruf sağlandığını söyledi.

Çalık, toplam uzunluğu 53,5 kilometre olan Malatya Kuzey Çevre Yolu'nda çalışmaların devam ettiğini ve bu yılda yüklenici firmanın daha hummalı bir tempoda çalışılacağını belirterek, Darende Gölbaşı kavşağından başlayıp Pütürge yol ayırımından Malatya- Elazığ yoluna bağlanan bir bağlantı yolu olduğunu ve güzergah üzerinde 25 köprü ve köprülü kavşak bulunduğunu belirtti. Çalık, doğu batı trafiğinin şu anda şehir içinden geçtiğini ve ulaşım süresinin 1 saati bulduğunu, Kuzey Çevreyolu'nun tamamlanmasıyla bu sürenin 25 dakikaya düşeceğini belirtti.

“DÜNYA LİTERATÜRÜNDE 4. SIRADA”

Çalık, Malatya ile Elazığ’ın ulaşım ihtiyacını karşılayacak olan 5 bin 155 metre uzunluğundaki Kömürhan Köprüsü ve Bağlantı Tüneli’nin 2 Ocak Cumartesi günü Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla açılacağını belirterek,

Tek pilonlu ve orta açıklığının 380 metre olması sebebiyle dünya literatüründe 4. sırada yer alan köprü ile 2,4 kilometrelik çift tüp tünel ve bağlantı yollarımız 2 Ocak Cumartesi günü trafiğe açılması ile birlikte 16 ilin bağlantısı olan Malatya-Elazığ arasındaki karayolu ulaşımı daha rahat, hızlı ve emniyetli bir şekilde gerçekleşecek

şeklinde konuştu.

“GÖRÜŞMELERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ”

Çalık, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile yaptıkları görüşmede kentte “Lojistik Köy” kazandırılması talebinde bulunduklarını belirterek,

Kızılay’ın çalışmalarını sürdürdüğü Vagon Onarım Fabrikası alanına bir ‘Lojistik Köy’ kurulması için görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Adil Karaismailoğlu ve Kızılay Genel Başkanımız Kerem Kınık ile detaylı bir görüşme gerçekleştirdik. Sayın bakanımızın talimatıyla da TCDD Genel Müdürümüz Ali İhsan Uygun ve TCDD 5. Bölge Müdürümüz Aliseydi Felek altyapı noktasında çalışmalarına başladı.

ifadelerini kullandı.

Çalık, toplantıda ilçe bazlı karayolu yatırım ve projelerinin tek tek değerlendirildiğini ifade ederek,

2003'ten bu yana karayolu alanında Malatya’mızda çok büyük ve önemli projeleri 7 milyar TL yatırım yaparak hayata geçirdik. Yeni yatırımlar ve projeler üzerinde hem karayolları ekipleri hemde belediye başkanlarımız yoğun bir şekilde çalışmaktadırlar.

diye konuştu.

(Bülten)