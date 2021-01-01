01 Oca 2021 - 20:30- Sağlık

Mutasyonlu Virüs Türkiye’de

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs her geçen gün artarken alınan önlemlerle bulaşma seviyesi düşürülmeye çalışılıyor. Virüs aynı zamanda mutasyona da uğrayabiliyor. Bakan Koca, Türkiye’ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu virüs tespit ettiklerini kaydetti.