İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) Toplantısı yapıldı Kılıç, GAMER İzleme Merkezinde, il merkezinde 556 olmak üzere ilçelerle birlikte 774 kamera ile merkez ve ilçelerinin 24 saat izlendiğini ayrıca 13 adet Plaka Tanıma Sisteminin de hizmet verdiğini belirtti. Toplantı sonunda Vali Aydın Baruş, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin AFAD İl Müdürlüğü binasındaki yerinde hizmet sunduğunu ifade edip, yapılacak yeni düzenlemelerle 2021 yılında daha faal olarak hizmet vereceğini bildirdi. Kamu düzeni ve güvenliğini, bireylerin temel hak ve özgürlüklerini, toplumun güven ve huzurunu temin etmeye yönelik hizmetleri yürüten birimler arasında koordinasyonu sağlamak maksadıyla oluşturulan GAMER hakkında özetle bilgi aktaran Baruş, GAMER ile birlikte bilginin tek merkezde toplanacağını, kurumlar arasındaki koordinasyonun daha sağlıklı ilerlemesinin ve olaylara hızlı müdahale etmenin tek elden sağlanacağını belirtti.( İHA)
31 Ara 2020 - 17:00- Asayiş Güncelleme: 31 Ara 2020 - 17:57
Malatya 7/24 İzleniyor
Malatya’da İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) kanalıyla 774 kamera ile izleniyor. İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili İbrahim Halil Kılıç, GAMER hakkında bilgi vererek, Malatya merkez ve ilçelerinin kameralarla güvenlik amacıyla izlendiğine dikkat çekti.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.