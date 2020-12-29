Yılların Sorunu Çözülüyor

Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler Battalgazi ilçesi Erenli ve Bulutlu mahallelerinde içme suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor. Toplamda 9 bin 500 metre içme suyu hattı çalışmasıyla ilgili bilgiler veren MASKİ Genel Müdürü Mehmet Yaşar Karataş, MASKİ’nin merkez ve kırsal mahallelerde altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ettiğini söyledi. Karataş;

Tüm ekiplerimiz, araç ve teknik imkânları ile hem merkezde hem de ilçe ve bunlara bağlı kırsal mahallelerde içme suyu ihtiyacını karşılamak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Yıllardır bu bölgelerimizin içme suyu sorunu vardı. Şimdi tek tek çözüyoruz. Erenli Mahallemize yaklaşık 7 bin metre içme suyu hattı yapıyoruz. Şuana kadar 3 bin 500 metrelik kısmını tamamladık. Bulutlu Mahallesi’nde ise TOKİ tarafından yapılan deprem konutlarının içme suyu alt yapısını yapıyoruz. Buraya ise 2 bin 500 metre içme suyu hattı yaptık. Çalışmalar tamamlandı. Vatandaşlarımıza temiz ve sağlıklı içme suyunu sağlamaya devam edeceğiz

dedi. (Bülten)