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29 Ara 2020 - 11:30- Spor G: 29 Ara 2020 - 11:40

Açıklama Bekliyoruz

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Erzurum yenilgisinin ardından “Bizim takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Yukarıdan bağırıp çağırıyorlar ama kimse demiyor, “Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyor?” şeklindeki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Hamzaoğlu, “Sen benim yönetimimsen, sen benim yönetimimin yakını olan ve akredite olmuş insansan, tribünde bunu yapmaya hakkın yok diye düşünüyorum” dedi.

Ömer Ali Delibaş
Ömer Ali Delibaş Tüm Haberleri
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Pandemi önlemleri kapsamında seyircinin alınmadığı Malatya Stadyumu’nda BB. Erzurumspor maçında yaşanan hadiseler kafalarda yine soru işaretlerine neden oldu. Özellikle rakip takımın 2-1 öne geçmesinin ardından Batı Alt Tribünün sağ tarafında Yeni Malatyaspor yedek kulübesine yakın olan kısımdan Sarı kırmızılı teknik heyet ve futbolculara yönelik sözlü sataşmalar yaşanmaya başlamış bu durum 3. golün gelmesiyle daha da artmaya başladı. Maçın son düdüğüyle birlikte hakaret boyutuna varan bu ifadelere Sarı kırmızılı ekibin yedek kulübesindeki isimler tepki gösterdi. Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu yaptığı açıklamalarda,

Anlamadığım şuanda seyirci yok, akredite olmuş yukarıda insanlar var ve sözüm ona Malatyalılar. Herhalde bugünü bekliyordu. Bizim takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Yukarıdan bağırıp çağırıyorlar ama kimse demiyor, ‘Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyor?

ifadeleriyle yaşanan hadiselere cevap verdi.

“GÜLİSTANLIKMIŞ GİBİ DÜŞÜNÜYORLAR”

Hamzaoğlu, kulüpte yaşanan ekonomik sıkıntıları kamuoyu ile paylaşarak yönetime seslenerek

Sadece sezon başı transferleri yapmak, o transferlerin isimleriyle hava atmak olmuyor. Burada gerçekler var, gerçeklerle mücadele var. Birazda bu çocukların hakkını yememek, yedirmemek lazım. Anlamadığım şuanda seyirci yok, akredite olmuş yukarıda insanlar var ve sözüm ona Malatyalılar. Herhalde bugünü bekliyordu. Bizim takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Yukarıdan bağırıp çağırıyorlar ama kimse demiyor, ‘Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyor? Ne zamandan beri mücadele ediyorlar?’ Bu çocuklar bu kadar şeyin içerisinde bir gün bile antrenmanlarını aksatmadılar. Her gün antrenmanı yüzde yüz yaptılar. Bunu hiç soran yok. Sadece oradan bağırıp, çağırıyorlar, eleştiriyorlar. Biraz bunları da düşünsünler. Herkes bunun zorluğunu yaşıyor. Burada bizlerde yaşıyoruz. Burada Malatya için mücadele veriyoruz. Bunu da ciddi bir şekilde, hiç aksatmadan yapmaya çalışıyoruz. Maç kaybedebiliriz, sen benim yönetimimsen, sen benim yönetimimin yakını olan ve akredite olmuş insansan, tribünde bunu yapmaya hakkın yok diye düşünüyorum. Normal bir taraftar bağırabilir, eleştirebilir ama bunlar açıkça söyleyeyim hoşuma gitmedi. Ama hiç önemli değil takımım ve ben yine dimdik ayaktayız, bu takım içinde sonuna kadar mücadelemizi vereceğiz. Bu konuşması aslında bu haftalarda yapmak istemezdim ama her şeyi zamanında yapmak lazım. Bazı şeyleri de söylemediğimiz zaman sanki her şey güllük gülistanlıkmış gibi düşünüyor herkes. Biraz bunu da düşünsünler

diye konuştu.

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29 Ara 2020 - 11:30 Malatya- Spor

Muhabir Ömer Ali Delibaş

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