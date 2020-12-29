29 Ara 2020 - 11:30- Spor

Açıklama Bekliyoruz

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu’nun Erzurum yenilgisinin ardından “Bizim takılıp düşmemizi bekliyorlardı. Yukarıdan bağırıp çağırıyorlar ama kimse demiyor, “Bu çocuklar ne zamandan beri paralarını almıyor?” şeklindeki ifadeleri gündeme bomba gibi düştü. Hamzaoğlu, “Sen benim yönetimimsen, sen benim yönetimimin yakını olan ve akredite olmuş insansan, tribünde bunu yapmaya hakkın yok diye düşünüyorum” dedi.