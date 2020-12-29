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29 Ara 2020 - 11:30- Gündem G: 29 Ara 2020 - 11:33

Malatya Güne Sisle Başladı

 Malatya’da sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Şehir merkezinde görüş mesafesi yer yer 30 metreye kadar düştü.
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Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya ve çevresinde yoğun sis zaman zaman etkisini sürdürecek. Yoğun sisin Çarşamba gecesi ve sabahında da görülmesi bekleniyor. Bu arada, kurak mevsimin devam ettiği Malatya’da hafta sonuna kadar havanın açık ve zaman zaman bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğini hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.( İHA)

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29 Ara 2020 - 11:30 Malatya- Gündem

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