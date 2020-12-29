Malatya Güne Sisle Başladı

Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Malatya ve çevresinde yoğun sis zaman zaman etkisini sürdürecek. Yoğun sisin Çarşamba gecesi ve sabahında da görülmesi bekleniyor. Bu arada, kurak mevsimin devam ettiği Malatya’da hafta sonuna kadar havanın açık ve zaman zaman bulutlu geçmesi bekleniyor. Hava sıcaklığının ise mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Meteoroloji yetkilileri, sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı beklendiğini hatırlatarak, yaşanabilecek olumsuzluklara, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.( İHA)
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.