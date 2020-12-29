Kapalıçarşı'da 458,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 458,80 liradan, 3 bin 22 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 43 liradan, 418,30 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 422,30 liradan, 2 bin 953 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 973 liradan, bin 477 liradan alınan Yarım Ziynet bin 487 liradan ve 738 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satıldı. ( İHA)
29 Ara 2020 - 11:26- Gündem Güncelleme: 29 Ara 2020 - 11:29
Çeyrek Altın 748 Lira Oldu
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 458,80 lira oldu. Çeyrek Altın 748 liraya yükseldi.
# çeyrek, altın, Kapalıçarşı, İHA
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Yorum yazarak Malatya Busabah Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.